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Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России
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Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России
Общество, 08:46
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Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России
Роспотребнадзор назвал регионы, в которых люди больше всего пьют алкоголь. В ведомстве пришли к выводу, что в целом употреблять спиртные напитки люди стали меньше. Эксперты с этим не согласны
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Роспотребнадзор в докладе «Влияние потребления алкоголя и табакокурения на здоровье населения» назвал самые пьющие регионы в стране, сообщает газета «Известия». Лидером стала Магаданская область, где в среднем объем продаж составил 14,1 л чистого спирта на душу населения. В тройку также попали Москва и Сахалинская область.

Меньше всего алкоголя в прошлом году было куплено в республиках Северного Кавказа. В Ингушетии и Чечне этот показатель составил 0,1 л на душу населения, в Кабардино-Балкарии — 0,5 л, а в Северной Осетии — 0,6 л.

В Роспотребнадзоре также отметили снижение продаж пива до 53 л на человека. Лидерами по потреблению этого напитка являются Московская область, Хакасия и Сахалинская область. Меньше всего пиво пьют в Ингушетии, Дагестане и Чечне.

В целом в ведомстве отметили, что потребление алкоголя в стране за пять лет снизилось на 40%, объяснив это запретительными мерами и государственной акцизной политикой. Однако сами производители считают, что приведенные Роспотребнадзором данным не совсем верно отражают действительность. Так, например, в Татспиртпроме эту статистику «Известиям» объяснили тем, что в последние годы во многих регионах вырос нелегальный сектор, который Роспотребнадзор не учитывает.

По мнению директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, данные Роспотребнадзора отражают не модель потребления, а структуру продаж алкоголя в стране. Например, сельские жители меньше покупают спиртное в магазине, потому что сами производят самогон, который статистика не учитывает. В свою очередь в Москве и Московской области люди не так часто употребляют суррогаты, потому что в столице у людей больше возможностей купить легальный алкоголь.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Роспотребнадзор , алкоголь
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