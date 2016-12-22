СКР вновь проверит данные о сексуальных домогательствах в школе в Москве

Следователи вновь проверят данные о сексуальных домогательствах в московской школе. На прошлой неделе стало известно, что СК отказал в возбуждении дела и не нашел в действиях руководства школы правонарушений

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Следственный комитет России отменил решение об отказе в возбуждении уголовного дела по данным о сексуальных домогательствах в «Лиге школ». Об этом RT рассказала представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, отказ в возбуждении дела проверили в центральном аппарате СКР. Следователи решили отменить постановление районного управления СК «в связи с неполнотой проведенных следственных действий».

Материал вновь отправлен на рассмотрение в территориальный следственный отдел для дополнительной проверки, сказала Петренко.

Об отказе в деле против директора «Лиги школ» Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова, которых выпускницы обвинили в сексуальном насилии, написала Meduza на прошлой неделе. В документе говорилось, что следствие не нашло в действиях мужчин признаки преступления, предусмотренные ст.135 УК РФ (развратные действия).

Тем не менее, в постановлении были новые свидетельства девушек о сексуальных домогательствах. Присутствовали и показания выпускниц, которые говорили, что во время обучения в школе они не слышали о сексуальных домогательствах со стороны директора или его заместителя.

Во время беседы со следователем Бебчук опроверг сексуальные домогательства в отношении школьниц. Изюмов также заявил, что он не совершал в отношении учениц никаких противоправных действий.​

Историю о сексуальном насилии в школе для одаренных детей в Москве опубликовала Meduza в январе. Более двух десятков человек рассказали, что руководители учебного заведения в течение 25 лет совершали сексуальные домогательства в отношении девочек.

По словам выпускниц, директор школы Сергей Бебчук возил школьниц к себе на дачу, где совершались противоправные действия. Девушки рассказывали, что так происходило и в совместных поездках, и в пансионате «Поречье» в Московской области, и на территории школы.

Заместитель директора школы Николай Изюмов назвал клеветой все заявления бывших учениц.