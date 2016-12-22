В Мексике застрелили мэра по имени Сталин

Неизвестные расстреляли мэра мексиканского города Парачо Сталина Санчеса Гонсалеса. Губернатор штата пообещал не оставить безнаказанным это преступление

Сталин Санчес Гонсалес (Фото: Личная страница Сталина Гонсалеса в Facebook)

В мексиканском городе Парачо в штате Мичоакан на западе страны группа неизвестных застрелила мэра по имени Сталин Санчес Гонсалес. О смерти градоначальника сообщил на своей странице в Twitter губернатор штата Сильвано Ауреолес.

«Мои самые искренние соболезнования родственникам и друзьям мэра Парачо Сталина Санчеса Гонсалеса, который сегодня был лишен своей жизни», — написал он.

Мексиканское издание Provincia уточняет, что убийство произошло утром в пятницу, 6 октября, недалеко от резиденции мэра. На градоначальника напали несколько вооруженных людей, передвигавшихся на автомобиле. ​Издание также приводит свидетельства очевидцев происшествия. Они сообщили, что нападавших было не менее пяти человек, в руках у них было длинноствольное оружие.

Губернатор штата в своем Twitter также отметил, что поручил бросить все силы на то, чтобы найти и наказать виновных в убийстве Сталина Санчеса Гонсалеса. «Безнаказанность не пройдет!» — заверил он.

Имя в честь вождя

Детей в честь лидеров СССР называли сторонники левых партий по всему миру. В апреле 2017 года на выборах президента Эквадора победил кандидат от правящей партии Ленин Морено. Имя в честь Ленина получил и родившийся в семье марксиста из Венесуэлы террорист Ильич Рамирес Санчес (Карлос Шакал), его родных братьев звали Владимир и Ленин. Влиятельный никарагуанский политик, бывший глава службы госбезопасности носит имя Рейнальдо Грегорио Ленин Серна Хуарес. Его брат получил от родителей имя Энгельс, а сестра — Крупская. Имя вождя ВКП(б) также носят футболисты из Эквадора Ленин Порошо и Ленин де Хесус, из Гондураса — Куарол Ленин Арзу Флорес, из ЮАР — Ленин Стинкамп, эквадорский дзюдоист Ленин Пресиадо, индийские политический активист Ленин Рагуванши и поэтесса Лалита Ленин, доминиканский боксер Гилберт Ленин Кастильо и панамский баскетболист Ленин Альберто Пикота.



Политик из Индии, бывший мэр города Ченнаи, носит имя Мутхувел Карунанидхи Сталин. В 1990-х годах был известен игрок в американский футбол Сталин Колинет, несколько лет назад закончил карьеру колумбийский футболист Сталин Мотта, а баскетболист из Колумбии Сталин Ортиз еще продолжает выступления.



В честь российских лидеров детей называют реже. За сборную Коста-Рики выступает полузащитник Ельцин Техеда, в чемпионате Колумбии играет футболист Ельцин Каро, а на Паралимпийских играх 2016 года выступал бегун из Бразилии Ельцин Жак.