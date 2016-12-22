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Владимир Мединский попал в больницу
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Владимир Мединский попал в больницу
Общество, 20:15
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Владимир Мединский попал в больницу
Владимир Мединский попал в больницу, подтвердил источник РБК в Минкультуры. Ранее о госпитализации в своем Telegram-канале написал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Пресс-служба Минкультуры не дает комментариев
Владимир Мединский (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Министр культуры Владимир Мединский попал в больницу, сообщил РБК высокопоставленный источник в Минкультуры. Диагноз Мединского ему неизвестен. Второй источник сказал, что с начальником все в порядке, но его точное местонахождение он не знает. Пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева отказалась от комментариев.

Ранее в своем Telegram-канале о госпитализации министра заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов: «Владимир Мединский госпитализирован». Информацию опроверг источник ТАСС в Минкультуры, уточнивший, что Мединский проходит плановый медосмотр. «Все нормально, он заехал на плановый осмотр в больницу. Он не госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

Венедиктов в своем Telegram-канале настаивает, что у министра не было планов проходить медосмотр: он собирался в командировку в Псков.

Авторы: Полина Звездина, Иван Макаров.
Теги: больница , Минкультуры , Владимир Мединский
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