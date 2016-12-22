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В Москве из-за звонков о минировании эвакуировали более ста зданий
Общество, 17:38
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В Москве из-за звонков о минировании эвакуировали более ста зданий
В Москве после звонков о минировании эвакуировали четыре железнодорожных вокзала. 6 октября ложные звонки стали причиной эвакуации более сотни зданий. По данным ФСБ, за «телефонным терроризмом» стоят четыре россиянина
Фото: Сергей Узаков / ТАСС

Пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Тимур Соцкий сообщил РБК об эвакуации четырех вокзалов в Москве. «Ярославский, Курский, Белорусский вокзалы эвакуированы. Завершена эвакуация на Казанском вокзале. Поступил анонимный звонок на телефон 02 о минировании вокзалов», — сказал представитель РЖД.

«На всех вокзалах работают специальные и кинологические службы. На расписание поездов и на движение это никак не влияет», — пояснил Соцкий.

Десятки сообщений об эвакуации начали поступать в различные столичные учреждения с самого утра — с 9:52 мск в течение часа поступило 26 сообщений об угрозе взрыва. Среди объектов, о минировании которых сообщали анонимы, были школы, детские сады и административные здания. Из-за звонков пришлось эвакуировать несколько тысяч человек. По итогам дня, как сообщил ТАСС со ссылкой на столичных правоохранителей, количество ложных сообщений о минировании в Москве превысило сотню.

Анонимные звонки о минировании поступили и в три московских аэропорта — Внуково, Шереметьево и Жуковский — однако во всех трех случаях эта информация не подтвердилась, а аэропорты продолжили работу в штатном режиме.

Около 17:30 из-за «телефонных террористов» была эвакуирована гостиница Marriott Grand Hotel на Тверской.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Полиции также пришлось проверить сразу несколько крупных торговых центров -«Атриум» на Земляном валу, «IKEA Теплый стан», «Мега Белая дача», «Метрополис» на Ленинградском шоссе и «Океания» на Кутузовском проспекте.

Эвакуации из-за звонков о минировании прошли и в вузах — это коснулось Московского авиационного института и Российского государственного гуманитарного университета (корпус на улице Чаянова). Днем 6 октября прошла эвакуация здания на Новом Арбате, в котором находится радиостанция «Эхо Москвы». Коснулась эвакуация и зданий госучреждений — Аналитического центра при правительстве и Мосгордумы.

Массовые атаки «телефонных террористов» по всей России начались в сентябре. 5 октября глава ФСБ Александр Бортников заявил, что установлены лица, причастных к организации волны ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах. «Это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей», — сообщил Бортников. Общий ущерб от «телефонного терроризма» глава ФСБ оценил в 300 млн руб.

Автор: Екатерина Костина.
Теги: массовая эвакуация
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