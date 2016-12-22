Дуров опроверг обвинения экс-сотрудника «ВКонтакте» в уходе от налогов

По словам Дурова, у Telegram никогда не было прибыли, поэтому не было и задачи уходить от каких-либо налогов

Павел Дуров (Фото: Tatan Syuflana / AP)

Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров опроверг утверждение экс-сотрудника «ВКонтакте» Антона Розенберга о том, что для развития Telegram создавались компании в разных юрисдикциях с целью занижения налоговых выплат.

«У Telegram никогда не было прибыли, поэтому задачи уходить от каких-либо налогов у компании не стояло», — сказал Дуров РБК.

Комментируя заявление Дурова, Розенберг отметил, что «налоги бывают не только с прибыли и к тому же Telegram продает стикеры». «Не говоря о том, что у ООО «Телеграф» якобы есть 100 млн руб. упущенной выгоды, то есть недополученной прибыли. А Дуров говорит, прибыли нет. И необязательно иметь прибыль, чтобы думать о налогах. Логично сначала подумать, потом сделать», — сказал бывший сотрудник «ВКонтакте».

Ранее Розенберг, который ведет судебную тяжбу с Дуровым, опубликовал документы, которые, по его мнению, доказывают связь между ООО «Телеграф» (Россия), Telegraph Inc. (Белиз) и Telegram Messenger LLP (Великобритания). Цель создания компаний в разных юрисдикциях он объяснил «оптимизацией налогов».

18 сентября Розенберг сообщил о конфликте с Павлом Дуровым и его братом Николаем из-за того, что Николай испытывал «влюбленность» в отношении супруги Розенберга Екатерины.

Также он рассказал, что связанная с Telegram компания «Телеграф» предъявила ему иск 100 млн руб. в качестве компенсации убытков из-за разглашения коммерческой тайны.

В ответ на утверждения Розенберга Дуров заявил, что тот «страдает от психических заболеваний».