Глава МЭР призвал желающих работать в министерстве писать ему в Facebook

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Шесть человек погибли в Подмосковье в ДТП с опрокинувшимся автобусом

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Стоит покупать жилье этой осенью или ждать ценового дна

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