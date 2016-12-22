Глава МЭР призвал желающих работать в министерстве писать ему в Facebook

Министр экономического развития России Максим Орешкин, выступая на бизнес-форуме «Атланты», посетовал на нехватку в министерстве высококвалифицированных кадров. Глава ведомства предложил тем, кто желает устроиться на работу в министерство, присылать ему резюме в Facebook.
«Если кто-то хочет попробовать себя в министерстве, то пожалуйста. Мне можно в Facebook написать, резюме прислать, и мы рассмотрим», — сказал Орешкин (цитата по ТАСС).
Глава министерства предупредил, что работать придется за «несильно высокую зарплату». Зато, по словам министра, появится возможность добиться общественного признания. «Начинать надо с меньшего», — сказал Орешкин в ответ на шутку модератора форума, заметившего, что министру придется предлагать должности не ниже своего заместителя.
Ранее Орешкин рассказывал, какие качества он считает важными для профессиональной деятельности. Заявления министра прозвучали 1 сентября, когда он посещал московскую школу №1474, в которой учился: «Надо всегда просто делать свою работу, всегда стараться делать ее качественно. Ну, а если какая-то ответственность возлагается — надо, конечно, нести ответственность».
Максиму Орешкину 35 лет. Он возглавил Минэкономразвития в ноябре 2016 года, когда ему было 34 года, став самым молодым чиновником на этом посту в истории современной России.