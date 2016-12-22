Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,04 57,55 EUR Нал. 67,99 67,34 USD Бирж. 57,77 +0,07 EUR Бирж. 67,57 +0,05 USD ЦБ. 57,58 -0,20 EUR ЦБ. 67,78 -0,16 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4391,78 +78,28 ММВБ 2098,42 +0,48% РТС 1144,24 +0,02% Brent 57,04 +0,09% DJIA 22775,39 +0,50% Nasdaq 6585,36 +0,78% FTSE 7516,55 +0,11%
Минздрав разработал форму справки о смене пола
Лента новостей
Медведев одобрил проект соглашения с Пакистаном о поставках СПГ 12:14, Бизнес Нобелевскую премию мира присудили борцам с ядерным оружием 12:08, Общество Минздрав разработал форму справки о смене пола 12:06, Общество В Москве эвакуировали здание Аналитического центра при правительстве 12:00, Общество Московские власти нашли футбольному клубу «Торпедо» нового владельца 11:54, Бизнес Из-за ДТП под Владимиром нарушился график движения трех поездов 11:50, Общество Адвокат ответил на подозрения Поклонской о скором побеге Алексея Учителя 11:47, Общество Гендерный разрыв: сколько недоплачивают женщинам работодатели 11:39, Партнерский материал Пожилые люди России назвали свои главные проблемы 11:34, Общество Верховная рада Украины приняла законопроект о реинтеграции Донбасса 11:30, Политика За час власти Москвы получили почти 30 сообщений об угрозе взрыва 11:15, Общество МЧС открыло горячую линию после аварии поезда и автобуса под Владимиром 11:14, Общество В МВД заявили об открывшем стрельбу по бизнесмену Папазяну велосипедисте 11:10, Общество В Минобороны назвали американскую базу Эт-Танфе в Сирии «черной дырой» 10:51, Политика Следствие попросило отпустить домой показавшую на Серебренникова Масляеву 10:49, Общество Искусство собирать: что такое современный аукционный дом 10:43, РБК и Phillips Роскомнадзор создал департамент для борьбы с анонимайзерами и Telegram 10:37, Технологии и медиа Овечкин установил личный рекорд в стартовом матче НХЛ 10:31, Спорт Банк России предложил трансформацию бизнеса финансового рынка 10:25, Финансы «Ведомости» узнали о планах BMW построить в России завод полного цикла 10:19, Бизнес ЕС ввел антидемпинговые пошлины для российских металлургов 10:13, Бизнес СК уточнил число жертв при столкновении автобуса с поездом под Владимиром 10:04, Общество Группа компаний «МОБИ.Деньги» стала официальным партнером Alipay в России 10:04, Пресс-релизы Последствия столкновения поезда с автобусом под Владимиром. Фоторепортаж 10:02, Фотогалерея  СК возбудил четыре дела после обстрелов гражданского населения Донбасса 09:59, Общество Двое пострадавших в ДТП с поездом детей находятся в тяжелом состоянии 09:53, Общество СК возбудил дело после столкновения автобуса с поездом под Владимиром 09:49, Общество Носки против тоски: как маркетолог сломал стереотип и создал модный бренд 09:15, Свое дело
Минздрав разработал форму справки о смене пола
Общество, 12:06
0
Минздрав разработал форму справки о смене пола
Форма справки о смене пола для предоставления в ЗАГС выложена для общественного обсуждения. В законодательстве эта норма появилась в 2013 году, однако из-за отсутствия решения Минздрава заявителям приходилось обращаться в суд
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министерство здравоохранения опубликовало проект приказа «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола». С документом можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что он разработан в соответствии с законом «Об актах гражданского состояния», предусматривающим внесение в документы при предоставлении документа об изменении пола, который должна выдать медицинская организация. ​

Установить половую переориентацию должна будет постоянно действующая врачебная комиссия в составе врача-психиатра, врача-сексолога и медицинского психолога. Причем эта комиссия сможет принять только два решения: выдать справку или отказать в выдаче.

«Направление на установление половой переориентации может быть выдано врачом-психиатром по результатам медицинского наблюдения, срок которого составляет не менее полутора лет», — говорится в проекте приказа. Предполагается, что справка будет действительна в течение одного года со дня выдачи.

Поправки в закон о ЗАГС были приняты в 2013 году. В ст. 70 закона «Об актах гражданского состояния» появился пункт, что в запись акта гражданского состояния может быть внесено изменение о смене пола на основе документа, выданного медицинской организацией. Однако Минздрав до сих пор не утвердил форму этого документа, и ЗАГСы отказывались принимать медицинские справки неутвержденной формы, что заставляло заявителей добиваться своего через суд.

Планируется, что приказ вступит в силу с января 2018 года.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Минздрав , справка , ЗАГС , смена пола
Главное
За час власти Москвы получили почти 30 сообщений об угрозе взрыва Общество
Материалы по теме
В управлении загс Москвы объяснили запрет на шорты и рваные джинсы Общество
В Госдуме не поддержали идею требовать в ЗАГСе справку о ВИЧ Общество
Московские ЗАГСы подготовили к форс-мажорам Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку