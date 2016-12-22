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СМИ опубликовали видео с места столкновения автобуса с поездом
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СМИ опубликовали видео с места столкновения автобуса с поездом
Общество, 08:30
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СМИ опубликовали видео с места столкновения автобуса с поездом
Опубликована видеозапись с места автокатастрофы на переезде во Владимирской области, где автобус с казахстанскими номерами столкнулся с пассажирским поездом

Видеозапись с места автокатастрофы во Владимирской области, жертвами которой стали, по предварительным данным, 19 человек, опубликовала газета «Известия».

Видео: Известия

Столкновение произошло в ночь на пятницу, 6 октября. В сообщении регионального управления МЧС говорится, что сигнал оперативному дежурному о ДТП на железнодорожном переезде в городе Покров поступил в 3:39 утра. «В результате ДТП произошло столкновение автобуса с номерами республики Казахстан и пассажирского поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород», — говорилось в сообщении МЧС.

Видео: Mash / Telegram

В региональном УМВД сообщили, что автобус сломался на переезде. «По уточненной информации, у автобуса Mercedes произошла поломка. В момент столкновения автобус находился на железнодорожном переезде на запрещающий сигнал светофора», — говорилось в сообщении пресс-службы ведомства.

Агентство также приводит слова руководителя пресс-службы МИД Казахстана Ануара Жайнакова, который отметил, что российские и казахстанские дипломаты выясняют гражданство и личности погибших и пострадавших. По его словам, в автобусе находилось 55 человек.

Видео: Good Dance / YouTube

Глава администрации города Покров Вячеслав Аракелов рассказал ТАСС, что пассажиры пытались вытолкнуть заглохший автобус с путей. ​«Автобус старый, заглох на железнодорожных путях. По свидетельству выживших, они увидели поезд, 34 человека выскочили из автобуса, пытались сдвинуть его с места, однако сделать им это не удалось», — сказал собеседник аген​тства.

По словам руководителя пресс-службы казахстанского МИДа Ануара Жайнакова, в автобусе с казахстанскими номерами ехали 55 граждан Узбекистана. Водители были из Казахстана, один из них погиб, уточнил Жайнаков, другой находится во временном пункте размещения.

В РЖД сообщили, что из-за ДТП на железнодорожном переезде в районе станции Покров задержаны поезда «Ласточка» (Нижний Новгород — Москва) и Северобайкальск — Москва. В компании также уточнили, что после того, как автобус заглох на переезде дежурный по переезду включил заградительный сигнал для водителей локомотивов. Несмотря на то, что машинист поезда № 60 Санкт-Петербург — Нижний Новгород применил экстренное торможение, состав все равно столкнулся с автобусом.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: столкновения , ДТП , переезд
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При столкновении автобуса и поезда под Владимиром погибли 19 человек Общество
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