При столкновении автобуса и поезда под Владимиром погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в аварии с участием поезда и пассажирского автобуса на станции Покров под Владимиром, сообщили местные власти. Инцидент, по данным МЖД, произошел из-за того, что автобус заглох на переезде

Фото: МЧС России по Владимирской области

В результате столкновения в Покрове следовавшего из Казахстана в Москву пассажирского автобуса и поезда погибли 16 человек. Об этом ТАСС сообщил глава городской администрации Вячеслав Аракелов. Поезд, с участием которого произошла авария, по его данным, направлялся по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

Еще 34 человека, находившихся в автобусе, как добавил Аракелов, живы. «Двое детей в реанимации, человек 12, по предварительным подсчетам, увезли на скорой помощи», — отметил глава администрации Покрова. Предварительно, по его информации, всего в автобусе находилось 56 человек.

Авария, как говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Московской железной дороги (МЖД), случилась в 3:39 мск. Столкновение произошло после того, как автобус, пересекая железнодорожный переезд, заглох на путях, сообщили представители железной дороги.

«По предварительной информации, дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов, приближающихся к переезду, о преграде на пути», — добавили в пресс-службе, отметив, что в связи с этим машинист пассажирского поезда № 60 применил экстренное торможение, однако предотвратить аварию это не помогло.

При этом, по версии главного управления МВД по региону, столкновение произошло из-за того, что «автобус выехал на запрещающий сигнал железнодорожного светофора».

В настоящий момент на месте происшествия работают медики и сотрудники полиции. Личности погибших в результате происшествия устанавливаются.

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