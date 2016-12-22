Чеченский министр сравнил геев в республике с «марсианами»

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров опроверг информацию о притеснении геев в республике, сравнив их с марсианами и троглодитами, которых нет. Об этом он заявил в эфире телеканала РБК.
«Я не удивлюсь, если завтра [журналистка «Новой газеты» Елена] Милашина придумает историю про притеснение троглодитов или марсиан. Я чувствую, работенки у нас предостаточно будет и мы будем это бесконечно обсуждать», — сказал он в эфире программы «Истории дня».
«Никаких геев в Чечне не найдут. Никаких доказательств, что их там пугают. Просто хотят два слова «чеченец» и «гей» вместе подержать, чтобы была попытка подорвать дух. Это выгодно тем же людям, которые, к сожалению, очень часто манипулируют и некоторыми нашими СМИ, которые очень быстро ведутся на провокации и помогают разрушать такую твердыню ценностей традиционных, как Кавказ», — заявил Умаров.
По его словам, распространение информации о том, что в Чечне есть геи, права которых нарушаются, выгодно тем, кто «разрабатывает планы по уничтожению нашего государства, люди, которые сидят в кулуарах спецслужб, альянсов, которые заинтересованы в раздроблении России».
Умаров подчеркнул, что люди, которые под видом журналистской и правозащитной деятельности проникают в республику и расследуют несуществующие события, преследуют другие цели. «Для меня неудивительно, что на Даудова, Кадырова и на меня стреляет эта пушка информационно-гибридной войны. Я могу говорить об этом прямо: я в команде Кадырова чувствую это. Мы сейчас на передовой. Но скоро граждане России поймут, что Рамзан Кадыров делает для страны», — заявил Умаров.
«Как потомственный горец, как чеченец, говорю вам я, чеченец Джамбулат Умаров: геев в Чечне нет, и не было никогда. Это невозможно генетически. Не надо шутить с огнем», — заключил Умаров.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров уже заявлял, что преследования геев в Чечне нет, более того — самих геев в республике тоже нет. «Народ тысячелетиями живет по другим правилам, которые предписаны Всевышним, диктуются нормами морали и этики отношений между людьми», — говорил Кадыров.
Несмотря на заявления об отсутствии геев в республике, в мае правозащитники заявили о том, что вывезли из Чечни 40 человек, которые подвергались притеснениям местным населением и властями. При этом российские ЛГБТ-активисты рассказали, что к ним за помощью обращались около 80 геев из Чечни.В начале апреля «Новая газета» опубликовала материал, в котором говорилось о массовом преследовании геев в республике. Кроме того, в статье говорилось о том, что высшие духовные лица Чечни одобряют такое положение дел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю не известно о притеснении геев в Чечне, однако во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Путиным вопрос притеснения геев в республики снова был затронут — германский лидер попросила Путина разобраться с этим явлением.