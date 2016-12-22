ЕСПЧ присудил €15 тыс. «ночному губернатору» Петербурга Барсукову

ЕСПЧ постановил выплатить криминальному «авторитету» Владимиру Барсукову (Кумарину) €15 тыс. в качестве компенсации за не предоставленные ему в «Матросской тишине» медицинские услуги. Сам Барсуков требовал €100 тыс.

Владимир Барсуков (Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €15 тыс. бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину), приговоренному к 23 годам колонии за покушение на убийство, говорится в материалах суда.



Как следует из документа, Барсуков обратился в ЕСПЧ после того, как Преображенский суд Москвы отказал ему в жалобе на не предоставленную в «Матросской тишине» медицинскую помощь.



