ЕСПЧ присудил €15 тыс. «ночному губернатору» Петербурга Барсукову
Общество, 17:00
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ЕСПЧ присудил €15 тыс. «ночному губернатору» Петербурга Барсукову
ЕСПЧ постановил выплатить криминальному «авторитету» Владимиру Барсукову (Кумарину) €15 тыс. в качестве компенсации за не предоставленные ему в «Матросской тишине» медицинские услуги. Сам Барсуков требовал €100 тыс.
Владимир Барсуков
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €15 тыс. бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину), приговоренному к 23 годам колонии за покушение на убийство, говорится в материалах суда.
Как следует из документа, Барсуков обратился в ЕСПЧ после того, как Преображенский суд Москвы отказал ему в жалобе на не предоставленную в «Матросской тишине» медицинскую помощь.
На момент заключения под стражу у Барсукова были диагностированы несколько хронических заболеваний, среди которых раны от удаления раковой опухоли, которые требовали постоянного наблюдения у врача, камни в почках, хронический пиелонефрит; хроническая почечная недостаточность, аденокарцинома предстательной железы, простатит, цистит и другое. После поступления в СИЗО Барсуков начал жаловаться на состояние здоровья, однако врач смог устранить только часть причин страданий пациента. Позднее хирург рекомендовал Барсукову катетеризацию — в течение года процедура проводилась около 250 раз под стражей, однако состояние больного только ухудшалось.
Эксперты, изучающие условия содержания Барсукова в медицинской части следственного изолятора, зафиксировали, что помещение не было оборудовано для лечения пациентов с таким заболеванием. Также экспертами было установлено, что условия содержания Барсукова привели к необратимому ухудшению состояния его здоровья.
В качестве материальной компенсации Барсуков требовал €100 тыс., однако ЕСПЧ постановил выплатить ему €15 тыс., признав правомерной его жалобу на недостаточное предоставление медицинских услуг и ненадлежащие условия для его правовой защиты.
В августе 2016 года Санкт-Петербургский городской суд на выездной сессии в Москве приговорил Владимира Барсукова (Кумарина) к 23 годам колонии строгого режима. Барсуков, который в 1990-е годы был известен как «ночной губернатор» Санкт-Петербурга и предполагаемый лидер Тамбовской ОПГ, был признан виновным в покушении на жизнь совладельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева и убийстве его охранника. Приговор был вынесен с учетом других судимостей Барсукова — в 2009 и 2012 годах он был признан виновным в двух рейдерских захватах собственности в Северной столице и в вымогательстве у предпринимателей. По этим делам Барсуков ранее был приговорен к 15 годам заключения.
Все дела Барсукова рассматривают суды Санкт-Петербурга на выездных заседаниях в Москве. Это связано с обеспечением безопасности участников процесса. Как объясняли гособвинители, власти не решаются этапировать Барсукова в Санкт-Петербург, так как боятся, что бывший преступник имеет там слишком большое влияние и может навредить следствию и участникам процесса.
Помимо трех дел, по которым уже вынесены приговоры, в производстве находится еще ряд дел, в которых Барсуков фигурирует как обвиняемый. Речь идет об 11 эпизодах рейдерских захватов собственности и деле об организации убийства совладельца клуба «Голливудские ночи» Георгия Позднякова. Кроме того, считается, что Барсуков имеет отношение к делу об убийстве Галины Старовойтовой.