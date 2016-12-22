Собянин рассказал о почти 90% проголосовавших за снос хрущевок

Больше половины жителей пятиэтажек приняли участие в голосовании по программе реновации, которое продлится до середины июня. 88% высказались за снос своих домов, рассказал мэр столицы Сергей Собянин

Сергей Собянин (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

В голосовании по программе реновации, которое проходит в МФЦ и на портале «Активный гражданин», приняли участие 57% собственников и нанимателей, заявил мэр столицы Сергей Собянин на слушаниях по законопроекту о сносе пятиэтажек. По его словам, средний уровень поддержки программы составил 88%, передает корреспондент РБК. «Жители 90% домов явно и однозначно говорят, что они верят в программу. Такого уровня активности в Москве не было ни по одному вопросу», — добавил мэр.

Против выступают порядка 100 домов, их «никто не будет трогать», уточнил Собянин. Помимо результатов голосования власти готовы рассмотреть заявления от конкретных домов, которые не хотят участвовать в программе. Собянин также призвал не обращать внимание на «провокации», с помощью которых пытаются «запугать или обмануть» жителей. Мэр добавил, что жители более 200 бывших общежитий и домов с коммунальными квартирами, которые не были первоначально включены в программу, смогут присоединиться к реновации. Жителям коммуналок дадут отдельные квартиры.

В свою очередь глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев отметил, что отчуждение собственности можно будет обжаловать на любом этапе программы. Во вторник, 6 июня, комитет одобрил законопроект о реновации, 9 июня он будет рассмотрен во втором чтении. После первого чтения документ был значительно изменен. «Поступило 144 поправки, и 90% учтены полностью или частично. Правительственные поправки учтены все, за исключением одной, из депутатских — большинство. Мы постарались максимально учесть то, что просили жители Москвы», — указал Москвичев.

​В новом варианте законопроекта прописано определение понятия «многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения», в отношении которых будет действовать программа реновации. К ним относятся здания не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам, разработанным в 1957–1968 годах, «с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий». Под реновацию также могут попасть дома, «аналогичные по конструктивным характеристикам», если их жители проголосуют за включение в программу. Чтобы дом вошел в программу, за это должны проголосовать две трети собственников и социальных нанимателей.

Из документа убрали пункт о невозможности обжаловать решение о выселении. Если собственник хочет переехать в квартиру большей площади, то сможет доплатить за нее, используя в том числе материнский капитал.

О запуске программы реновации жилого фонда столицы было объявлено 21 февраля 2017 года на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с президентом Владимиром Путиным. Первоначально в программу должны были включить 25 млн кв. м пятиэтажных хрущевок (почти 8 тыс. домов), где проживают 1,6 млн человек. На их месте планировалось построить 35,1 млн кв. м с учетом очередников, а объем необходимых инвестиций оценивался в 3,5 трлн руб. 2 мая мэрия Москвы опубликовала перечень домов под снос, где было только 4,5 тыс. строений. До 15 июня жители столицы голосуют в МФЦ и на портале «Активный гражданин», определяя судьбу своих домов.​