СКР попросил об аресте имущества экс-губернатора Юревича на 3 млрд руб.

СКР ходатайствовал перед судом о наложении ареста на имущество экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Арест могут наложить на восемь счетов в четырех банках, на квартиру, гараж, парковку и земельный участок

Михаил Юревича (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Следственный комитет России попросил Центральный суд Челябинска рассмотреть ходатайство об аресте имущества экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на консультанта суда Наталью Прохорову.

«Ходатайство поступило в суд от следователя Следственного комитета РФ в рамках расследования уголовного дела по обвинению Юревича в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ)», — сказала она и уточнила, что общая сумма, в которую оценивается имущество, которое подлежит аресту, превышает 3 млрд руб.

По ее словам, речь идет о наложении ареста на восемь объектов недвижимости, среди которых квартира, гараж, земельный участок и парковка, а также на восемь счетов в четырех банках. Ходатайство СКР будет рассмотрено судом сегодня.

Михаил Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010–2014 годах, а до этого пять лет был мэром Челябинска. Юревич — крупный бизнесмен, его семья владеет холдингом «Макфа».

24 мая Свердловский областной суд заочно арестовал Юревича по обвинению в получении взяток на общую сумму 26 млн руб.

По версии следствия, в период с января 2011 по январь 2014 года он регулярно получал взятки от главы минздрава Челябинской области Виталия Тесленко на сумму в 26 млн руб. За это, полагает следствие, губернатор оказывал Тесленко «покровительство». Самого Тесленко в 2014 году приговорили к семи годам колонии строгого режима. По данным правоохранительных органов, с января по апрель 2012 года Тесленко получил от руководителей двух коммерческих фирм взятку в размере 71 млн руб., взамен которой он пообещал помочь им заключить госконтракты на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования. В 2012 году Юревич проходил по этому делу свидетелем.

Кроме того, Юревич подстрекал назначенного на пост первого замгубернатора Челябинской области Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Всего, по версии СКР, за время своей работы на посту губернатора Юревич получил от предпринимателей Челябинской области взятки в особо крупном размере на сумме не менее 3,4 млрд рублей, уточняет «Интерфакс».

По данным РБК, дело Юревича также связано с уголовным преследованием бывших руководителей антикоррупционного управления МВД Бориса Колесникова и Дениса Сугробова. Эту информацию также подтвердил​ адвокат Юревича Игорь Трунов.



Юревич свою вину отрицает. В настоящее время он находится за границей. Его защита утверждает, что он не может предстать перед судом для допроса по состоянию здоровья.

5 мая Юревич был объявлен в международный розыск