СКР попросил об аресте имущества экс-губернатора Юревича на 3 млрд руб.

Следственный комитет России попросил Центральный суд Челябинска рассмотреть ходатайство об аресте имущества экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на консультанта суда Наталью Прохорову.
«Ходатайство поступило в суд от следователя Следственного комитета РФ в рамках расследования уголовного дела по обвинению Юревича в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ)», — сказала она и уточнила, что общая сумма, в которую оценивается имущество, которое подлежит аресту, превышает 3 млрд руб.
По ее словам, речь идет о наложении ареста на восемь объектов недвижимости, среди которых квартира, гараж, земельный участок и парковка, а также на восемь счетов в четырех банках. Ходатайство СКР будет рассмотрено судом сегодня.
Михаил Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010–2014 годах, а до этого пять лет был мэром Челябинска. Юревич — крупный бизнесмен, его семья владеет холдингом «Макфа».
24 мая Свердловский областной суд заочно арестовал Юревича по обвинению в получении взяток на общую сумму 26 млн руб.
По версии следствия, в период с января 2011 по январь 2014 года он регулярно получал взятки от главы минздрава Челябинской области Виталия Тесленко на сумму в 26 млн руб. За это, полагает следствие, губернатор оказывал Тесленко «покровительство». Самого Тесленко в 2014 году приговорили к семи годам колонии строгого режима. По данным правоохранительных органов, с января по апрель 2012 года Тесленко получил от руководителей двух коммерческих фирм взятку в размере 71 млн руб., взамен которой он пообещал помочь им заключить госконтракты на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования. В 2012 году Юревич проходил по этому делу свидетелем.
Кроме того, Юревич подстрекал назначенного на пост первого замгубернатора Челябинской области Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.
Всего, по версии СКР, за время своей работы на посту губернатора Юревич получил от предпринимателей Челябинской области взятки в особо крупном размере на сумме не менее 3,4 млрд рублей, уточняет «Интерфакс».
По данным РБК, дело Юревича также связано с уголовным преследованием бывших руководителей антикоррупционного управления МВД Бориса Колесникова и Дениса Сугробова. Эту информацию также подтвердил адвокат Юревича Игорь Трунов.
Юревич свою вину отрицает. В настоящее время он находится за границей. Его защита утверждает, что он не может предстать перед судом для допроса по состоянию здоровья.
5 мая Юревич был объявлен в международный розыск
Юревич-губернатор
Михаил Юревич был губернатором Челябинской области с апреля 2010 года по январь 2014 года. Ушел в отставку «по собственному желанию». На посту главы региона Юревич стал участником нескольких громких скандалов. Среди них — размещение на сайте госзакупок тендера на исключение из поисковых систем выдачи негативной информации о регионе и заказа на личную охрану губернатора общей стоимостью 109 млн руб.
Юревич-бизнесмен
Семья Юревича владеет российским агропромышленным холдингом «Макфа» — крупнейшим производителем макаронных изделий в России (по данным компании, около 20% рынка). Продукция холдинга экспортируется в 20 стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки и СНГ. Компания основана на базе Челябинской макаронной фабрики, открывшейся в 1937 году. По данным СПАРК, семье Юревича прямо или косвенно принадлежит 100% компании. Ее выручка в 2015 году выросла на 18% и составила 17 млрд руб., чистая прибыль сократилась в два раза, до 737 млн руб.
Юревич-депутат
В 2016 году Юревич принимал участие в праймериз от «Единой России» в преддверии выборов в Госдуму, однако незадолго до голосования снял свою кандидатуру после критики со стороны руководства партии. Не удалось Юревичу зарегистрироваться кандидатом и от Российской партии пенсионеров. В результате ему не удалось вернуться (Юревич был депутатом с 1999 по 2005 год) в Госдуму.
Юревич под следствием
В марте 2017 года против Юревича было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. По версии следствия, в 2012 году, будучи губернатором, Юревич получил взятку от Виталия Тесленко, которого он назначил на должность министра здравоохранения Челябинской области. Размер взятки не уточняется.