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Адвокаты семьи Немцова усомнились в вине одного из фигурантов дела
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Адвокаты семьи Немцова усомнились в вине одного из фигурантов дела
Общество, 13:19
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Адвокаты семьи Немцова усомнились в вине одного из фигурантов дела
Адвокаты семьи Бориса Немцова сочли, что следствие не доказало вину одного из фигурантов дела об убийстве. По их словам, заказчиков преступления следует искать среди должностных лиц России и руководства Чечни
Хамзат Бахаев (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

Следственный комитет не доказал причастность Хамзата Бахаева к убийству политика Бориса Немцова. Об этом заявила адвокат Ольга Михайлова в ходе прений сторон по делу об убийстве Немцова в Московском окружном военном суде, передает корреспондент РБК. Михайлова представляет интересы дочери политика Жанны Немцовой. Бахаев, по версии следствия, собирал об оппозиционере информацию в интернете и возил остальных фигурантов дела на своей машине.

Адвокат подчеркнула, что дело не закрыто: «Заказчики убийства, те, кто его финансировал, кто руководил подсудимыми, до сих пор находятся на свободе. Как и некоторые исполнители убийства. Кого Немцов мог задеть так больно, что его потребовалось убить? На наш взгляд, это действующая власть, которую не уставал критиковать Немцов. Заказчиков надо искать там. А атмосфера неприятия оппозиции создала нужную почву для убийства, поэтому исполнители были убеждены в правильности своих действий». По мнению Михайловой, «корни преступления идут к высшим должностным лицам как Российской Федерации, так и Чеченской Республики».

«Следствие потерпело очевидное фиаско, скорее всего, сознательно. Ведь в соответствии с обвинительным актом организаторами являются Руслан Мухудинов и «неустановленные лица». Сам Мухудинов сейчас даже не обнаружен. Преступление не раскрыто, и не верьте тем, кто говорит обратное», — обратился к присяжным адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров. «Я согласен с подсудимым Зауром Дадаевым в том, что Мухудинов «действительно не может быть организатором данного преступления. Это простой водитель Руслана Геремеева; он имеет прямое отношение к данному убийству, но никак не в качестве обвиняемого, а в качестве одного из исполнителей. Или, точнее, связующего звена между организатором и исполнителем», — добавил адвокат.

«Следствию не удалось собрать достаточную доказательную базу в отношении Хамзата Бахаева. Не прибавилось доказательств и в ходе судебного процесса. Возможно, он был в курсе преступления и действительно в чем-то принимал участие, но подтверждений этому нет. Прошу присяжных это учесть», — сказал Прохоров, напомнив, что члены коллегии будут принимать решение по каждому подсудимому в отдельности.

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Политика

В начале прений гособвинитель Мария Семененко попросила признать всех фигурантов дела виновными и не заслуживающими снисхождения. После прений коллегия удалится в совещательную комнату для вынесения вердикта. Если присяжные признают вину фигурантов доказанной, стороны обсудят, к какому наказанию их следует приговорить.

Процесс по «делу Немцова»

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Следствие пришло к выводу, что речь идет о заказном убийстве, за которое исполнители получили не менее 15 млн руб. На скамье подсудимых предполагаемый киллер, бывший военнослужащий батальона «Север» внутренних войск МВД Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Еще один предполагаемый соучастник убийства, Беслан Шаванов, погиб при задержании. Им вменяется убийство в составе организованной группы и незаконный оборот оружия. ​Трое предполагаемых исполнителей преступления, включая Дадаева, сознались в убийстве, а затем отказались от показаний, заявив о пытках.

Организатором преступления СКР считает Руслана Мухудинова, который находится в розыске. Адвокаты Вадим Прохоров и Ольга Михайлова полагают, что действительный организатор — бывший замкомандира батальона «Север» Руслан Геремеев, у которого Мухудинов работал водителем; следствие дважды пыталось предъявить ему обвинение, но оба раза соответствующее постановление отказывался подписывать глава СКР Александр Бастрыкин, рассказывали источники РБК.

Кто есть кто в деле об убийстве Немцова Еще 4 фото
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В начале судебного процесса представители семьи Немцова ходатайствовали о допросе Геремеева, а также ряда высокопоставленных чиновников Чечни, которые, по их мнению, могут быть причастны к заказу и организации убийства оппозиционера. В их числе адвокаты называли главу Чечни Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова, которого Кадыров называл своим возможным преемником. Делимханов приходится Геремееву родственником.

В итоге на процессе был допрошен только экс-командир батальона «Север» Алибек Делимханов (брат Адама), под началом которого служили Дадаев и Геремеев. Подпись полковника Делимханова стоит на командировочных удостоверениях, по которым Дадаев и Геремеев в конце 2014 года поехали в Москву. Делимханов на суде не смог ответить почти ни на один вопрос. В том числе не пояснил, действительно ли после ареста обвиняемых в селе Джалка прошла встреча Кадырова, Адама Делимханова и Руслана Геремеева.​

Авторы: Маргарита Алехина, Илья Рождественский
Теги: Борис Немцов , Заур Дадаев , убийство Бориса Немцова
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