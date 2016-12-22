Qatar Airways отменила полеты в несколько стран

Как сообщает катарское издание Peninsula, Qatar Airways официально уведомила об отмене рейсов в ОАЭ, Бахрейн, Египет и Саудовскую Аравию. Ограничения стартуют с 6 июня.
В случае всех пяти стран приостановка полетов объявлена до особого уведомления.
Всем купившим билеты на рейсы в упомянутые страны авиакомпания обещала альтернативные маршруты или полный возврат стоимости билетов.
Ранее о приостановке всех полетов в Катар сообщила авиакомпания Saudia из Саудовской Аравии. О намерении не летать в эмират также заявили Emirates, Etihad Airways, а также Air Arabia.
Причиной такого решения стал разрыв восемью странами дипломатических отношений с Катаром под предлогом поддержки этой страной террористических организаций на Ближнем Востоке.Сами власти Катара финансирование террористов объяснили необходимостью выкупить членов семьи эмира, которые попали в заложники во время поездки в Ирак в апреле этого года.