Qatar Airways отменила полеты в несколько стран

Авиакомпания Qatar Airways объявила об отмене перелетов в несколько стран, что объясняется осложнением дипломатических отношений

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Как сообщает катарское издание Peninsula, Qatar Airways официально уведомила об отмене рейсов в ОАЭ, Бахрейн, Египет и Саудовскую Аравию. Ограничения стартуют с 6 июня.

В случае всех пяти стран приостановка полетов объявлена до особого уведомления.

Всем купившим билеты на рейсы в упомянутые страны авиакомпания обещала альтернативные маршруты или полный возврат стоимости билетов.

Ранее о приостановке всех полетов в Катар сообщила авиакомпания Saudia из Саудовской Аравии. О намерении не летать в эмират также заявили Emirates, Etihad Airways, а также Air Arabia.

Причиной такого решения стал разрыв восемью странами дипломатических отношений с Катаром под предлогом поддержки этой страной террористических организаций на Ближнем Востоке.