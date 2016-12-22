Правительство одобрило закон о штрафах по видео «народных инспекторов»

В случае принятия закона виновных в нарушении правил дорожного движения смогут привлекать к административной ответственности просто на основании видеозаписей со смартфонов

Фото: Анастасия Диева / ТАСС

Видеозаписи со смартфонов заметивших нарушение правил дорожного движения (ПДД) «народных инспекторов» могут стать основанием для наложения на виновников штрафов. Проект соответствующего закона был одобрен сегодня на заседании правительства России.

Как сообщили РБК в пресс-службе «открытого правительства», новый порядок может вступить в силу уже через год — после принятия закона Госдумой и разработки правительством необходимых дополнительных документов.

«Принятие законопроекта направлено на повышение безопасности дорожного движения», — сообщала пресс-служба правительства страны после одобрения проекта закона комиссией по законопроектной деятельности.

По словам министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, одобренные поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривают привлечение нарушителей ПДД к административной ответственности без составления полицией соответствующего протокола, достаточно будет полученных от граждан «данных средств фото- и видеофиксации».

Впрочем, доказательством будет считаться не любая запись. Чтобы стать «народным инспектором», гражданин должен будет зарегистрироваться на портале государственных услуг и установить на свой гаджет специальную программу, которая не позволит редактировать сделанную запись. Она же будет отправлять отснятые кадры в ГИБДД с указанием данных геолокации и времени фиксации нарушения.

По словам Абызова, «народные инспекторы» смогут отслеживать наиболее опасные нарушения ПДД: выезд на встречную полосу движения, проезд на красный сигнал светофора, агрессивное вождение или непропуск пешехода на пешеходном переходе, а в будущем список подведомственных народным инспекторам нарушений может быть расширен.

«Если все это будет фиксироваться, то это будет совершенно незаменимая вещь и помощник в первую очередь для ГАИ. Неважно, сколько человек пришлют видеоролик. Важно, что все будут знать о том, что из соседней машины могут такой ролик прислать. И накажут тебя или нет — это уже дело второе. Сейчас водитель боится инспектора или камеры. Появление возможности, когда из любой машины могут отправить видео с твоим нарушением и по нему будет принято решение, должно начать останавливать людей от нарушений», — считает руководитель программы «Главная дорога» Илья Скрябин.

Обжаловать вынесенные по данным «народных инспекторов» штрафы можно будет в том же порядке, в котором сейчас обжалуются нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения.

«Что такое «народный инспектор»? Это констатация того факта, что мы, добропорядочные участники дорожного движения, которых абсолютное большинство, в некотором союзе с должностными лицами, которым поручено за этим следить, образуем сообщество, которое должно отторгнуть недобросовестных участников дорожного движения. Это очень перспективная вещь. Инспектор будет даже не народный, а всенародный», — уверен член экспертного совета при правительстве, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

Эксперт напомнил также, что схожие схемы привлечения граждан к выявлению нарушений ПДД активно используются в различных странах мира.