Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,83 57,31 EUR Нал. 67,90 67,21 USD Бирж. 57,50 -0,19 EUR Бирж. 67,32 -0,50 USD ЦБ. 57,58 -0,20 EUR ЦБ. 67,78 -0,16 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4310,00 +91,10 ММВБ 2088,32 +0,54% РТС 1144,05 +0,61% Brent 56,91 +2,10% DJIA 22752,14 +0,40% Nasdaq 6570,84 +0,55% FTSE 7507,99 +0,54%
Правительство одобрило закон о штрафах по видео «народных инспекторов»
Лента новостей
Минкульт опроверг информацию о «стоп-листе» культурного форума 19:31, Общество «Бог не фраер» и другие высказывания отставленного губернатора Потомского 19:30, Политика Путин нашел новую работу для экс-губернатора Орловской области 19:19, Политика Правительство одобрило закон о штрафах по видео «народных инспекторов» 19:16, Общество Госдуме предложили уточнить закон об оскорблении чувств верующих 19:14, Политика Всемирный боксерский совет назвал Геннадия Головкина человеком года 19:11, Спорт Конкуренты обвинили «Лабораторию Касперского» в чтении данных клиентов 18:58, Технологии и медиа Савченко во время драки депутатов в Раде сломала микрофон Турчинову 18:57, Политика В Тольятти заменят порубленную топором дорожную разметку 18:56, Общество Организатор IPO En+ оценил компанию Дерипаски в $9–12 млрд 18:50, Бизнес Во Франции обыскали офисы Vivendi и Natixis из-за иска Берлускони 18:44, Общество Депутатам впервые за несколько лет повысят зарплаты 18:37, Политика В Оренбурге инвалиды не смогли попасть на форум о безбарьерной среде 18:36, Общество Ростуризм договорился с коммунистами о развитии «красного туризма» 18:31, Политика Названы типы домов Москвы и Петербурга с наибольшими скидками на квартиры 18:06, Недвижимость Путин сменил губернатора Орловской области 17:58, Политика Освобожденного из-под ареста главу штаба Навального опять задержали 17:51, Политика СКР проведет проверку из-за пожара на НПЗ в Нижегородской области 17:44, Общество Экзамен для чучхе: как успехи Ким Чен Ына повышают уязвимость его режима 17:37, Мнение В Нижнем Новгороде загорелся строящийся к ЧМ-2018 стадион 17:33, Общество «Ростелеком» стал единственным поставщиком фиксированной связи госорганам 17:30, Политика Сечин заявил об отсутствии предложения АФК «Система» о мировом соглашении 17:28, Бизнес Растущие «фишки»: в какие акции стоит вкладываться в четвертом квартале 17:27, Деньги ВЭБ сообщил о выборе дефолтной стратегии в отношении «Тракторных заводов» 17:21, Бизнес ЦБ допустил возможность пересмотра сделки по продаже «Рокетбанка» QIWI 17:20, Финансы Раненный при покушении в Москве бизнесмен умер в больнице 17:08, Общество Путин назначил нового заместителя главы МИДа 17:03, Политика Четыре человека погибли при пожаре на НПЗ ЛУКОЙЛа 17:03, Общество
Правительство одобрило закон о штрафах по видео «народных инспекторов»
Общество, 19:16
0
Правительство одобрило закон о штрафах по видео «народных инспекторов»
В случае принятия закона виновных в нарушении правил дорожного движения смогут привлекать к административной ответственности просто на основании видеозаписей со смартфонов
Фото: Анастасия Диева / ТАСС

Видеозаписи со смартфонов заметивших нарушение правил дорожного движения (ПДД) «народных инспекторов» могут стать основанием для наложения на виновников штрафов. Проект соответствующего закона был одобрен сегодня на заседании правительства России.

Как сообщили РБК в пресс-службе «открытого правительства», новый порядок может вступить в силу уже через год — после принятия закона Госдумой и разработки правительством необходимых дополнительных документов.

«Принятие законопроекта направлено на повышение безопасности дорожного движения», — сообщала пресс-служба правительства страны после одобрения проекта закона комиссией по законопроектной деятельности.

По словам министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, одобренные поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривают привлечение нарушителей ПДД к административной ответственности без составления полицией соответствующего протокола, достаточно будет полученных от граждан «данных средств фото- и видеофиксации».

Впрочем, доказательством будет считаться не любая запись. Чтобы стать «народным инспектором», гражданин должен будет зарегистрироваться на портале государственных услуг и установить на свой гаджет специальную программу, которая не позволит редактировать сделанную запись. Она же будет отправлять отснятые кадры в ГИБДД с указанием данных геолокации и времени фиксации нарушения.

По словам Абызова, «народные инспекторы» смогут отслеживать наиболее опасные нарушения ПДД: выезд на встречную полосу движения, проезд на красный сигнал светофора, агрессивное вождение или непропуск пешехода на пешеходном переходе, а в будущем список подведомственных народным инспекторам нарушений может быть расширен.

«Если все это будет фиксироваться, то это будет совершенно незаменимая вещь и помощник в первую очередь для ГАИ. Неважно, сколько человек пришлют видеоролик. Важно, что все будут знать о том, что из соседней машины могут такой ролик прислать. И накажут тебя или нет — это уже дело второе. Сейчас водитель боится инспектора или камеры. Появление возможности, когда из любой машины могут отправить видео с твоим нарушением и по нему будет принято решение, должно начать останавливать людей от нарушений», — считает руководитель программы «Главная дорога» Илья Скрябин.

Обжаловать вынесенные по данным «народных инспекторов» штрафы можно будет в том же порядке, в котором сейчас обжалуются нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения.

«Что такое «народный инспектор»? Это констатация того факта, что мы, добропорядочные участники дорожного движения, которых абсолютное большинство, в некотором союзе с должностными лицами, которым поручено за этим следить, образуем сообщество, которое должно отторгнуть недобросовестных участников дорожного движения. Это очень перспективная вещь. Инспектор будет даже не народный, а всенародный», — уверен член экспертного совета при правительстве, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

Эксперт напомнил также, что схожие схемы привлечения граждан к выявлению нарушений ПДД активно используются в различных странах мира.

Автор: Евгений Калюков.
При участии: Антон Фейнберг.
Теги: ПДД , видеофиксация , штрафы
Главное
Путин сменил губернатора Орловской области Политика
Материалы по теме
Минкультуры рассказало об идее следить за соблюдением ПДД в фильмах Общество
Депутаты предложили отменить арест и удвоение штрафов для нарушителей ПДД Общество
В Госдуме предложили изымать машины у злостных нарушителей ПДД Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку