СМИ сообщили о погибших при пожаре на Нижегородском НПЗ

На территории нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтьоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области произошел пожар. По данным СМИ, в результате ЧП погибли четыре человека, местонахождение пятерых не установлено

Фото: страница @xkstovo в twitter

При пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтьоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области погибли не менее четырех человек. Об этом агентству НИА «Нижний Новгород» сообщил источник, близкий к сотрудникам ЛУКОЙЛа.

По данным источника «Интерфакса» в экстренных службах, пострадали не менее четырех человек. Другой источник агентства сообщил, что в настоящее время не известно местонахождение пяти сотрудников НПЗ. Информация уточняется.

По данным агентства, пожару присвоили четвертую категорию из пяти возможных.

Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, информация о ЧП поступила в 14:35 мск. При проведении подготовительных ремонтных работ на одном из резервуаров на территории завода произошло возгорание с последующим хлопком. На место ЧП прибыли спасатели.

В пресс-службе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» РБК сообщили, что возгорание на территории предприятия, по предварительным данным, произошло из-за нарушения правил техники безопасности. «Сегодня в Кстово в 14:10 на территории товарно-сырьевого производства ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в ходе ремонтных работ на бензиновом резервуаре, проводимых подрядными организациями, произошло возгорание. Предполагаемая причина инцидента — нарушение правил промышленной безопасности», — сообщили РБК в пресс-службе.

Собеседник РБК добавил, что производство ведется в штатном режиме: «Угрозы основной промышленной площадке, где расположены технические объекты, нет».

«10 минут назад созванивался с родителями, которые работают в НИИИС имени Седакова неподалеку. Сказали, что рвануло два нефтепровода и дым всюду буквально стоит трубой. По их словам, небо сильно заволокло всякой химией, поэтому закрыли окна, чтобы спастись от гари и смога», — рассказал РБК нижегородец Юрий Усов.

«В 14:50 я увидел огромный клуб дыма. Я не на самом заводе был, а на соседней базе ВНГС. Теперь в Кстово везде воняет этим дерьмом, много дыма, сейчас проводится эвакуация с предприятия и окрестностей», — рассказал РБК очевидец Вадим Еремин.

«Час назад начало пахнуть — сначала пахло слегка, а сейчас за окном сильный дым», — рассказала РБК очевидец Ольга Бирюкова.

​«Все началось около 14:00. Сейчас везде дым — идет эвакуации с территории завода», — рассказала РБК очевидец Екатерина Политова.

Пользователи социальных сетей публикуют фотографии пожара на заводе.