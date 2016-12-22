Утвержден размер премий для спортсменов за победы под нейтральным флагом

Правительство России определило размер премий для легкоатлетов и паралимпийцев, за медали, завоеванные под нейтральным

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Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, определившее размер премий российским легкоатлетам, выступающим на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Необходимость принятия такого решения в документе объясняется приостановкой членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В соответствии с документом на время действия дисквалификации за победу под нейтральным флагом на чемпионате мира российские легкоатлеты будут получать по 224 тыс. руб., а за победу на чемпионате Европы — по 112 тыс. руб.

Премии за серебряные медали на мировых и европейских первенствах установлены в размере 112 тыс. и 56 тыс. руб. соответственно, за бронзовые — 67,2 тыс. и 33,6 тыс. руб.

Тренеры победителей и призеров, выступавших на международных легкоатлетических соревнованиях по нейтральным флагом, также смогут получить премии в размере от 14,4 тыс. до 107,2 тыс. руб. в зависимости от уровня состязаний и «качества» медали.

Одновременно документ установил размер премий (в размере, аналогичном премиям для легкоатлетов) для российских спортсменов, выступающих в связи с приостановкой членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете под нейтральным флагом на чемпионатах мира и Европы по паралимпийским видам спорта.

Премии будут получать и паралимпийцы, отказавшиеся от выступления под нейтральным флагом, но показавшие на чемпионатах России результаты не хуже, чем у победителей и призеров чемпионатов мира и Европы, а также зимних и летних Паралимпийских игр.