СК объяснил обыски в «Открытой России» проверкой ее финансирования

Обыски в «Открытой России» проводятся из-за продолжающегося финансирования движения иностранными организациями, которые в России признали нежелательными, сообщили в СК. Оперативники пришли в офис движения и домой к его сотрудникам

Офис «Открытой России» (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Оперативники пришли к руководителям «Открытой России» для проверки обстоятельств финансирования движения. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Обыски проводятся «в рамках расследования обстоятельств распоряжения в России денежными средствами, вырученными от легализации ранее похищенного имущества». Речь идет о деле о хищении нефти в отношении бывших основных акционеров и руководителей ЮКОСа.

В ходе расследования «дела ЮКОСа» СК были «получены доказательства, которые позволили признать нежелательными четыре иностранные организации», осуществлявшие финансирование лиц, связанных с «Открытой Россией». «Тем не менее, финансирование деятельности тех же лиц из-за рубежа продолжается», — говорится в сообщении.

У сотрудников движения «Открытая Россия», которые «получают финансирование со счетов организаций» Михаила Ходорковского из-за рубежа, и проходят обыски, отмечается в сообщении. В мероприятиях участвуют сотрудники СКР и подразделения МВД. ​

В четверг, 5 октября, рано утром оперативники пришли с обысками домой к главному редактору «Открытой России» Веронике Куцылло, родителям председателя движения «Открытая Россия» Александра Соловьева, системному администратору редакции Артему Миничу и дочери главного редактора Центра управления расследования Андрея Коняхина. Кроме того, обыски прошли у Тимура Валеева. Об обысках у Валеева стало известно из видео, которое опубликовал телеканал РЕН-ТВ. На нем оперативники cкручивают Валеева и светят ему в лицо фонарем. Сами сотрудники «Открытой России» не могли до него дозвониться.

В пресс-службе «Открытой России» РБК сообщили, что оперативники пришли с обысками в Центр управления расследованиями в Хохловском переулке, а также в офис движения на Мясницкой 11, где также размещается ВШЭ. «Действительно, обыски в здании есть, но в той части, которая университету не принадлежит. Соответственно, обыски никакого отношения к университету не имеют», — сообщили РБК в пресс-службе университета.​