Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,85 57,32 EUR Нал. 68,13 67,49 USD Бирж. 57,50 -0,19 EUR Бирж. 67,62 -0,20 USD ЦБ. 57,78 -0,15 EUR ЦБ. 67,94 -0,05 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4158,00 -60,90 ММВБ 2076,92 -0,01% РТС 1137,98 +0,07% Brent 56,25 +0,91% DJIA 22661,64 +0,09% Nasdaq 6534,63 +0,04% FTSE 7476,70 +0,12%
СК объяснил обыски в «Открытой России» проверкой ее финансирования
Лента новостей
Сломавшийся во Внуково-2 трап король привез с собой из Саудовской Аравии 11:59, Общество СК объяснил обыски в «Открытой России» проверкой ее финансирования 11:54, Общество Прокурор рассказал о золотых монетах и дорогих часах в кабинете Улюкаева 11:52, Политика В ЛНР опровергли продажу угля Польше 11:38, Экономика В правительстве Испании исключили независимость Каталонии 11:35, Политика Полиция заявила о нежелании стрелка из Лас-Вегаса совершать суицид 11:33, Общество Какие линзы для очков защищают глаза от нагрузок 11:27, Партнерский материал Евтушенков исключил продажу активов «Системы» из-за спора с «Роснефтью» 11:23, Бизнес ​Неизвестные попытались ограбить банк на северо-востоке Москвы 11:21, Общество «Пломбир» с акцентом: кто популяризировал в Москве итальянское мороженое 11:17, Свое дело 20-летний канадский хоккеист побил клубный рекорд в стартовом матче НХЛ 11:12, Спорт Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 11:06, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Сбербанк заключил соглашение о предоставлении облачных сервисов Microsoft 11:04, Технологии и медиа В Промсвязьбанке и «Возрождении» сменят руководителей 10:56, Бизнес В Свердловской области эвакуировали Арбитражный суд 10:49, Общество Спецслужбы стран СНГ рассказали о «малобюджетном терроре» 10:42, Политика СБУ выдворила из Киева корреспондента НТВ 10:28, Политика Минобороны обнародовало видео удара по боевикам «Джабхат ан-Нусры» 10:28, Политика Тринадцатый день процесса по делу Улюкаева. Как это было 10:07, Общество Дилер объявил об отзыве автомобилей Jeep, Dodge и Chrysler в России 09:51, Бизнес En+ Дерипаски объявила о первом российском IPO в Лондоне после санкций 09:46, Бизнес Рейс Москва — Кишинев прервали из-за плохого самочувствия пассажира 09:43, Общество СМИ сообщили о сбоях в работе маркировки МФО при выдаче в «Яндексе» 09:37, Бизнес Минобороны заявило о ликвидации семерых командиров «Джабхат ан-Нусры» 09:14, Политика Русско-турецкое небо: как выручка Azur Air выросла в 10 раз за два года 09:00, Бизнес В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап-эскалатор 08:47, Общество «Открытая Россия» сообщила об обысках у сотрудников по «делу ЮКОСа» 08:41, Общество Крупнейшего заемщика банка «Пересвет» заочно арестовали 08:17, Общество
СК объяснил обыски в «Открытой России» проверкой ее финансирования
Общество, 11:54
0
СК объяснил обыски в «Открытой России» проверкой ее финансирования
Обыски в «Открытой России» проводятся из-за продолжающегося финансирования движения иностранными организациями, которые в России признали нежелательными, сообщили в СК. Оперативники пришли в офис движения и домой к его сотрудникам
Офис «Открытой России» (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Оперативники пришли к руководителям «Открытой России» для проверки обстоятельств финансирования движения. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Обыски проводятся «в рамках расследования обстоятельств распоряжения в России денежными средствами, вырученными от легализации ранее похищенного имущества». Речь идет о деле о хищении нефти в отношении бывших основных акционеров и руководителей ЮКОСа.

В ходе расследования «дела ЮКОСа» СК были «получены доказательства, которые позволили признать нежелательными четыре иностранные организации», осуществлявшие финансирование лиц, связанных с «Открытой Россией». «Тем не менее, финансирование деятельности тех же лиц из-за рубежа продолжается», — говорится в сообщении.

У сотрудников движения «Открытая Россия», которые «получают финансирование со счетов организаций» Михаила Ходорковского из-за рубежа, и проходят обыски, отмечается в сообщении. В мероприятиях участвуют сотрудники СКР и подразделения МВД. ​

В четверг, 5 октября, рано утром оперативники пришли с обысками домой к главному редактору «Открытой России» Веронике Куцылло, родителям председателя движения «Открытая Россия» Александра Соловьева, системному администратору редакции Артему Миничу и дочери главного редактора Центра управления расследования Андрея Коняхина. Кроме того, обыски прошли у Тимура Валеева. Об обысках у Валеева стало известно из видео, которое опубликовал телеканал РЕН-ТВ. На нем оперативники cкручивают Валеева и светят ему в лицо фонарем. Сами сотрудники «Открытой России» не могли до него дозвониться.

В пресс-службе «Открытой России» РБК сообщили, что оперативники пришли с обысками в Центр управления расследованиями в Хохловском переулке, а также в офис движения на Мясницкой 11, где также размещается ВШЭ. «Действительно, обыски в здании есть, но в той части, которая университету не принадлежит. Соответственно, обыски никакого отношения к университету не имеют», — сообщили РБК в пресс-службе университета.​

Авторы: Павел Казарновский, Сергей Витько, Мария Истомина.
Теги: Следственный комитет , обыски , «Открытая Россия»
Главное
En+ Дерипаски объявила о первом российском IPO в Лондоне после санкций Бизнес
Материалы по теме
«Открытая Россия» сообщила об обысках у сотрудников по «делу ЮКОСа» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку