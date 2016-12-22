Нобелевскую премию по литературе получил постмодернист из Нагасаки

Лауреатом Нобелевки за 2017 года стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро

Кадзуо Исигуро (Фото: Mike Segar / Reuters)

Шведская Академия, которой по завещанию Альфреда Нобеля доверено определять обладателей Нобелевской премии по литературе, назвала лауреатом за 2017 год британского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуро. Награда присуждена ему за то, что он в своих «романах большой эмоциональной силы, раскрыл бездну под иллюзорным смыслом нашей связи с миром», следует из сообщения Академии.

Кадзуо Исигуро получит золотую медаль с профилем Альфреда Нобеля, изображением музы и цитатой из «Энеиды» Вергилия, а также денежную премию в размере 9 млн шведских крон (примерно $1,11 млн).

Исигуро родился в Нагасаки в 1954 году, однако уже в 1960 году его родители перехали в Великобританию, где в 1978 году Кадзуо закончил Кентский университет, получив степень бакалавра английского языка и философии. В 1981 году были опубликованы первые рассказы Исигуро, а уже в 1983 году, после выхода романа «Там, где в дымке холмы», он был назван одним из лучших молодых британских писателей.

В 1986 году Исигуро был удостоен Уитбредовской премии (одна из главных литературных премий Британий) за роман «Художник зыбкого мира», а в 1989-м - Букеровской премии - за роман «Остаток дня». Этот роман стал основой для вышедшего в 1993 году фильма «На исходе дня», главные роли в котором сыграли Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон.

Предпоследний роман Исигуро «Не отпускай меня» был включен Time в список 100 лучших английских романов всех времен. Критики сравнивали Исигуро с Джозефом Конрадом и Владимиром Набоковым, которым также удалось создать классические произведения на не родном для них языке.

В ожидании решения букмекеры называли основными претендентами на Нобелевскую премию японского писателя Харуки Мураками и кенийского писателя и драматурга Нгуги Ва Тхионго. Оба они числились фаворитами и в прошлом году. Неплохие шансы на награду, по мнению букмекеров, имели также израильтянин Амос Оз, канадка Маргарет Этвуд и сириец Адонис.

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Кроме того, в числе претендентов упоминались такие знаменитости, как Филипп Рот, Джон ле Карре, Том Стоппард, Урсула Ле Гуин и Салман Рушди, однако вероятность победы любого из них букмекеры оценивали невысоко. А в случае победы Джорджа Мартина (автор саги «Песнь льда и пламени», послужившей основой для сериала «Игра престолов») поставивший на него фанат мог бы получить в тысячу раз больше своей ставки.

В 2016 году Нобелевскую премию по литературе за «создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции» получил американский музыкант, писатель и художник Боб Дилан.

Всего за предыдущие 116 лет (1901-2016) нобелевскую премию по литературе присуждали 109 раз. Семь раз Нобелевский комитет и Шведская академия решили, что достойных претендентов на награду нет. Большая часть таких случаев относится ко временам Первой и Второй Мировой войн (1914, 1918 и 1940-1943), исключением стал лишь 1935 год.

Нобелевская премия по литературе крайне редко делится между несколькими лауреатами, за всю историю награды такое случилось лишь четыре раза. В 1904 году премии были удостоены французский поэт Фредерик Мистраль и испанский драматург Хосе Эчегерай-и-Эйсагирре. В 1917 году премию получили датчане Хенрик Понтоппидан и Карл Гьеллеруп, в 1966 лауреатами стали израильтянин Шмуэль Агнон и перебравшаяся из Германии в Швецию Нелли Закс, а в 1974 — шведы Харри Мартинсон и Эйвинд Юнсон.

До 2017 года Нобелевку по литературе получили 113 человек, в том числе 14 женщин (последней этой награды удостоилась в 2015 году белорусская писательница Светлана Алексиевич). Больше одного раза лауреатом не становился никто.

Чаще всего награду получали писатели из Франции, однако большинство лауреатов (28 из 113) писали свои произведения на английском языке. Кроме того, в первую десятку языков, на которых написаны произведения нобелевских лауреатов, вошли французский (14), немецкий (13), испанский (11), шведский (7), итальянский (6), русский (6), польский (4), норвежский (3) и датский (3).

Первым русским писателем, награжденным нобелевской премией, стал Иван Бунин. Его наградили в 1933 году с формулировкой «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». На тот момент он находился в эмиграции. Еще один лауреат — Борис Пастернак — отказался от премии из-за давления со стороны советских властей и общества. Кроме того, награду получили Михаил Шолохов и Александр Солженицын, а также покинувший Россию поэт Иосиф Бродский.

Средний возраст нобелевского лауреата на момент присуждения ему награды составляет 65 лет. Самым «юным» до сих пор остается Редьярд Киплинг, удостоенный награды в 1907 году в возрасте 41 года. Самым возрастным лауреатом ровно сто лет спустя стала английская писательница Дорис Лессинг, которой уже исполнилось 88 лет.

Шведский поэт Эрик Аксель Карлфельдт - единственный человек, удостоенный Нобелевской премии по литературе посмертно (1931 год). Двое лауреатов - Борис Пастернак в 1958 году и Жан Поль Сартр в 1964 году - отказались от присужденной им награды.