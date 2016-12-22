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«Открытая Россия» сообщила об обысках у сотрудников по «делу ЮКОСа»
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«Открытая Россия» сообщила об обысках у сотрудников по «делу ЮКОСа»
Общество, 08:41
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«Открытая Россия» сообщила об обысках у сотрудников по «делу ЮКОСа»
Рано утром следователи пришли с обысками домой к главному редактору сайта «Открытая Россия», а также изъяли телефоны и компьютер у председателя одноименного движения. Обыски проводятся по «делу ЮКОСа», заявляют в организации
Вероника Куцылло (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Следователи пришли с постановлением об обыске к главному редактору «Открытой России» Веронике Куцылло, а также другим связанным с движением людям. Обыски проводятся по «делу ЮКОСа», сообщается на сайте движения.

Следственные мероприятия начались около 06:30, оперативники пришли к родителям председателя движения «Открытая Россия» Александра Соловьева, системному администратору редакции Артему Миничу и дочери главного редактора Центра управления расследования Андрея Коняхина.

РЕН-ТВ опубликовало видео, на котором оперативники проводят обыск у исполнительного директора «Открытой России» Тимура Валеева. В самом движении об обысках у Валеева не сообщали. На видео мужчина лежит на полу с руками за спиной в окружении оперативников в форме и в касках.

К 08:00, как отмечается в сообщении, следователи ушли из квартиры родителей Соловьева и квартиры Минича. Из квартиры Соловьева оперативники изъяли телефоны, компьютер и цифровой фотоаппарат-мыльницу, «на который уже давно никто ничего не снимал». ​Минич рассказал, что следователи пытались узнать его фактическое место проживания.

Александр Соловьев сообщил РБК, что обыск в квартире его родителей был проведен сотрудниками полиции в рамках «дела ЮКОСа». «Те [сотрудники полиции], которые предоставили постановление моим родителям, пришли по «делу ЮКОСА» 2003 года. Это полный бред, мне тогда было 15 лет», — рассказал он. ​Соловьев не смог уточнить РБК, у какого количества сотрудников «Открытой России» прошли 5 октября обыски, так как «многие из них пока не выходят на связь». «По-прежнему не можем дозвониться до исполнительного директора «Откры​той России» Тимура Валеева», — добавил он.

Ранее, 28 февраля этого года, похожие обыски по «делу ЮКОСа» прошли дома у правозащитницы Зои Световой. Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, тогда говорил, что обыски у правозащитницы — «обычная рутинная процедура, связанная со сбором документов».

Кроме того, по тому же делу в 2015 году обыски проходили у сотрудников «Открытой России»: тогда следователи пришли домой к экс-пресс-секретарю основателя движения Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен, координатору «Открытой России» в Санкт-Петербурге, членам ПАРНАСа Наталье Грязневич и Андрею Пивоварову.

Речь идет о деле, возбужденном против руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского в 2003 году в связи с хищением у государства средств, в том числе через хищение акций ОАО «Апатиты».

Авторы: Павел Казарновский, Мария Истомина.
Теги: «Открытая Россия» , «дело ЮКОСа»
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