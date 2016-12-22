Крупнейшего заемщика банка «Пересвет» заочно арестовали

Бенефициар девелоперской группы NBM, главный заемщик банка «Пересвет» Михаил Бабель заочно арестован Тверским судом столицы на два месяца, узнала газета «Коммерсантъ».
Бабель арестован по делу о хищении средств дольщиков жилого комплекса «Западные ворота столицы», который не сдают в эксплуатацию уже 15 лет. По этому же делу правоохранители задерживали его в ноябре 2016 года, предъявив ему обвинения в мошенничестве не менее чем на 21,6 млн руб. Проведя в СИЗО пять месяцев, Бабель вышел под залог 10 млн руб. В апреле 2017 года предприниматель вылетел в Израиль.
По данным газеты, летом Бабель был объявлен в международный розыск. Заочный арест необходим правоохранителям, чтобы направить материалы в Интерпол.
В 2012 году NBM Бабеля заключила договор с покупателями квартир в ЖК «в районе деревни Марфино Одинцовского района Подмосковья», ссылается газета на материалы расследования. Речь идет о ЖК «Западные ворота столицы». Квартиры так и не были построены, а сумма ущерба составила 21 млн руб. Достраивать комплекс, который разные подрядчики пытаются возвести с 2002 года, будет группа ПИК.В настоящее время Бабель признан банкротом. Как писал РБК, Бабель один из крупнейших заемщиков банка «Пересвет», связанного с Русской православной церковью (РПЦ). Долг структур группы NBM и Бабеля перед банком «Пересвет» достигает 12 млрд руб.