Крупнейшего заемщика банка «Пересвет» заочно арестовали

Владельца девелоперской компании NBM Михаила Бабеля заочно арестовали по делу о мошенничестве. В 2016 году по этому же делу он провел пять месяцев в СИЗО, после чего вышел под залог и улетел в Израиль

Михаил Бабель (Фото: Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ»)

Бенефициар девелоперской группы NBM, главный заемщик банка «Пересвет» Михаил Бабель заочно арестован Тверским судом столицы на два месяца, узнала газета «Коммерсантъ».

Бабель арестован по делу о хищении средств дольщиков жилого комплекса «Западные ворота столицы», который не сдают в эксплуатацию уже 15 лет. По этому же делу правоохранители задерживали его в ноябре 2016 года, предъявив ему обвинения в мошенничестве не менее чем на 21,6 млн руб. Проведя в СИЗО пять месяцев, Бабель вышел под залог 10 млн руб. В апреле 2017 года предприниматель вылетел в Израиль.

По данным газеты, летом Бабель был объявлен в международный розыск. Заочный арест необходим правоохранителям, чтобы направить материалы в Интерпол.

В 2012 году NBM Бабеля заключила договор с покупателями квартир в ЖК «в районе деревни Марфино Одинцовского района Подмосковья», ссылается газета​ на материалы расследования. Речь идет о ЖК «Западные ворота столицы». Квартиры так и не были построены, а сумма ущерба составила 21 млн руб. Достраивать комплекс, который разные подрядчики пытаются возвести с 2002 года, будет группа ПИК.