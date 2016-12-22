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Крупнейшего заемщика банка «Пересвет» заочно арестовали
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Крупнейшего заемщика банка «Пересвет» заочно арестовали
Общество, 08:17
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Крупнейшего заемщика банка «Пересвет» заочно арестовали
Владельца девелоперской компании NBM Михаила Бабеля заочно арестовали по делу о мошенничестве. В 2016 году по этому же делу он провел пять месяцев в СИЗО, после чего вышел под залог и улетел в Израиль
Михаил Бабель (Фото: Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ»)

Бенефициар девелоперской группы NBM, главный заемщик банка «Пересвет» Михаил Бабель заочно арестован Тверским судом столицы на два месяца, узнала газета «Коммерсантъ».

Бабель арестован по делу о хищении средств дольщиков жилого комплекса «Западные ворота столицы», который не сдают в эксплуатацию уже 15 лет. По этому же делу правоохранители задерживали его в ноябре 2016 года, предъявив ему обвинения в мошенничестве не менее чем на 21,6 млн руб. Проведя в СИЗО пять месяцев, Бабель вышел под залог 10 млн руб. В апреле 2017 года предприниматель вылетел в Израиль.

По данным газеты, летом Бабель был объявлен в международный розыск. Заочный арест необходим правоохранителям, чтобы направить материалы в Интерпол.

В 2012 году NBM Бабеля заключила договор с покупателями квартир в ЖК «в районе деревни Марфино Одинцовского района Подмосковья», ссылается газета​ на материалы расследования. Речь идет о ЖК «Западные ворота столицы». Квартиры так и не были построены, а сумма ущерба составила 21 млн руб. Достраивать комплекс, который разные подрядчики пытаются возвести с 2002 года, будет группа ПИК.

В настоящее время Бабель признан банкротом. Как писал РБК, Бабель один из крупнейших заемщиков банка «Пересвет», связанного с Русской православной церковью (РПЦ). Долг структур группы NBM и Бабеля перед банком «Пересвет» достигает 12 млрд руб.
Автор: Павел Казарновский.
Теги: «Пересвет» , Михаил Бабель
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