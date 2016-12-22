Правительство предложило разрешить продавать лекарства в супермаркетах

Лекарства нужно продавать не только в аптеках, но и в супермаркетах. Проработать этот вопрос поручил первый вице-премьер Шувалов, его предложение поддержал Минпромторг. В результате лекарства могут подорожать, считает эксперт

Игорь Шувалов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Лекарства на полках

В правительстве вернулись к обсуждению возможности продавать лекарства в продуктовых торговых сетях, рассказал источник РБК. 31 августа эта тема поднималась на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, указал собеседник РБК, подтвердили представитель Шувалова и пресс-служба Минпромторга. Вице-премьер дал поручение Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в супермаркетах, сообщил источник в правительстве и подтвердил представитель Шувалова.

Совещание, на котором поднимался вопрос о продаже лекарств в супермаркетах, было посвящено другой теме — маркировке товаров, уточняет собеседник РБК. В ходе обсуждения участники совещания вспомнили тему продажи лекарств в торговых сетях, и Шувалов отметил, что не считает тему закрытой. Он повторно попросил Минздрав подготовить законопроект о продаже медикаментов в супермаркетах.

Позицию вице-премьера поддерживает Минпромторг. В ведомстве полагают, что продажа лекарственных препаратов в магазинах повысит их доступность для потребителей и усилит конкуренцию на розничном фармрынке. «Когда покупатель придет в продовольственный магазин, он сможет приобрести, например, витамины или противопростудные препараты. На начальном этапе к лекарствам, реализуемым в торговых сетях, предлагаем отнести безрецептурные препараты, которые не требуют обеспечения особых условий хранения», — рассказал РБК статс-секретарь заместитель Минпромторга Виктор Евтухов.

Против продажи лекарств в супермаркетах исторически выступает Минздрав. В начале 2016 года Шувалов уже давал Минздраву поручение подготовить законопроект, который позволит продавать лекарства в торговых сетях. В феврале того года Минздрав опубликовал на сайте раскрытия правовой информации для публичного обсуждения regulation.gov.ru уведомление о разработке такого законопроекта, но инициативу тогда поддержали всего 11 человек, а против выступили 2488. На основании результатов голосования ведомство попросило Шувалова отменить свое поручение.

Официально в министерстве на момент написания материала не ответили на запрос РБК о своей позиции по поводу инициативы Шувалова. Неофициально источник в Минздраве пояснил, что мнение ведомства не изменилось: от реализации поручения Шувалова следует отказаться. В Минздраве против продажи лекарств в местах без специальной фармацевтической лицензии, которая в отличие от супермаркетов есть у аптек, уточнил другой собеседник РБК в Минздраве. «Наличие лицензии гарантирует правильное хранение медикаментов и квалифицированную консультацию фармацевта или провизора при их продаже», — пояснил собеседник позицию ведомства.

Ранее, в 2014 году, Шувалов дал поручение Минздраву сформировать перечень медикаментов, которые можно было бы продавать в продуктовых магазинах. Минздрав включил в список безрецептурные местные антисептики для лечения боли в горле, спреи и капли против насморка, активированный уголь, противовирусные и противоаллергические кремы и мази. Список до сих пор не утвержден правительством.

Препараты, которые входят в список предложенных для продажи в супермаркетах, занимают 2,5% коммерческого фармацевтического рынка в денежном выражении, подсчитал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Объем всего коммерческого фармрынка к концу 2017 года составит около 945 млрд руб., прогнозирует Беспалов.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Если супермаркетам разрешат продавать медикаменты, это не значит, что аптеки сразу потеряют 2,5% рынка. «К аптекам уровень доверия значительно выше. Даже если представить, что 30–50% потребителей все-таки выберут супермаркет, а не аптеку, то последние потеряют где-то 1,3% рынка. Это приблизительно 12,3 млрд руб.», — считает Беспалов.

Аптеки и производители против

Если инициатива Шувалова оформится в законопроект и будет одобрена, цены на лекарства могут подскочить, сказала РБК исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина. «Аптеки зарабатывают на том сегменте лекарств, который предлагается передать в супермаркеты. Если его не будет, им придется поднимать цены на другие препараты, например для лечения хронических заболеваний, чтобы покрыть убытки», — объяснила она.

Необходимости продавать лекарства в супермаркетах нет, уверен исполнительный директор ассоциации аптечных учреждений «Союзфарма» Дмитрий Целоусов. «Сейчас достаточное количество аптечных организаций, которые успешно справляются с потребностями населения. Свои прикассовые аптеки есть у многих продуктовых сетей. Кроме того, продавать лекарства собираются крупные интернет-игроки Ozon и «Яндекс.Маркет», и они готовы это делать с соблюдением всех лицензионных требований», — указал он. Лекарства — это тот товар, который нельзя отпускать без консультации фармацевта или провизора, уверен Целоусов.

В пресс-службе аптечной сети «36,6» РБК также указали на неготовность торговых сетей отпускать лекарства. «В аптеках работают люди с фармацевтическим образованием. А кто будет отпускать лекарства в продуктовых сетях?» — сказали РБК в компании.

Фармпроизводители также высказываются против инициативы Шувалова. «Условия на рынке для всех должны быть одинаковыми. И если аптека получает специальную лицензию, для того чтобы работать, и выполняет ее условия, почему супермаркеты должны быть особенными и работать в привилегированных условиях?» — сказал РБК заместитель генерального директора фармкомпании Stada CIS Иван Глушков.

В торговой сети «Дикси» сообщили РБК, что поддерживают инициативу Шувалова. Если речь идет о безрецептурных препаратах, которые не требуют наличия провизора в торговом зале, их продажа в обычных магазинах была бы удобна для покупателей. «Можно было бы сделать покупки продуктов и медицинских товаров на одной кассе», — сообщил РБК представитель «Дикси».