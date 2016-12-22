Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,17 57,81 EUR Нал. 69,27 68,71 USD Бирж. 57,85 +0,33 EUR Бирж. 68,78 +0,52 USD ЦБ. 57,78 -0,27 EUR ЦБ. 68,73 -0,27 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2003,32 -0,38% РТС 1091,83 -0,80% Brent 52,09 -0,21% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7411,47 -0,36%
Сбербанк назвал сроки начала оформления паспортов гражданам
Лента новостей
Глава Якутии заявил об отсутствии необходимости приватизации АЛРОСА 05:14, Бизнес В Северо-Курильске после тайфуна Sanvu ввели режим ЧС 04:46, Общество Глава Якутии заявил об отсутствии решения о будущем рудника «Мир» 04:34, Общество СМИ узнали о сокращении числа считающих себя бедными россиян 04:22, Общество Губернатор Нью-Йорка пригрозил засудить Трампа из-за решения по мигрантам 03:56, Политика Власти Флориды и Пуэрто-Рико объявили режим ЧС из-за урагана «Ирма» 03:06, Общество Число жертв урагана «Харви» в США возросло до 60 человек 02:57, Общество СМИ узнали о задержании в Минске попытавшейся бежать в Норвегию чеченки 02:16, Общество Президент Литвы рассказала о полученном ею от Путина «списке требований» 01:46, Политика Екатеринбургская епархия осудила нападение на кинотеатр «Космос» 01:29, Общество Сенатор назвала программы Касперского «угрозой» для нацбезопасности США 00:50, Политика Трамп дал «принципиальное» согласие на миллиардные поставки оружия Сеулу 00:27, Политика Бирманский узел: что происходит с мусульманами-рохинджа 00:18, Политика СМИ узнали о новом уголовном деле против экс-главы центра «Э» Ингушетии 00:01, Общество Российским школьникам начали раздавать двухэкранные планшеты от «Ростеха» 00:00, Технологии и медиа «Газпром» выставил на продажу один из старейших отелей в Красной Поляне 04 сен, 23:27, Бизнес Кириенко допустил отмену итогов выборов на участках из-за нарушений 04 сен, 23:14, Политика СБУ сообщила о запрете въезда на Украину Владимиру Меньшову 04 сен, 23:12, Политика Глава кабинета Юнкера назвал «дурацким» решение Британии о выходе из ЕС 04 сен, 22:25, Политика Трамп и Меркель обсудили санкции против КНДР 04 сен, 22:00, Политика Минобороны сообщило о гибели в Сирии двух российских военных 04 сен, 21:57, Политика Михаил Комаров: «Мы ищем для наших коворкингов площадки с изюминкой» 04 сен, 21:47, Партнерский материал «Челси» исключил Диего Косту из заявки на Лигу чемпионов 04 сен, 21:44, Спорт СМИ узнали об аварии с участием сына Силуанова в Москве 04 сен, 21:35, Общество «Росгосстрах» возглавил управляющий директор компании Николаус Фрай 04 сен, 21:22, Бизнес Крупнейший иностранный инвестор в российский госдолг откажется от рубля 04 сен, 21:08, Финансы Месяц спекуляций: как изменятся курсы доллара и евро к концу сентября 04 сен, 20:52, Деньги «МегаФон» опроверг сообщения об отставке гендиректора Солдатенкова 04 сен, 20:52, Технологии и медиа
Сбербанк назвал сроки начала оформления паспортов гражданам
Общество, 06:15
0
Сбербанк назвал сроки начала оформления паспортов гражданам
Сбербанк в этом году начнет оформлять гражданам паспорта, выполняя таким образом функции сотрудников многофункционального центра. Ранее соответствующий вопрос в правительстве поручили проработать МВД, Банку России, Сбербанку и ВТБ

Сбербанк планирует в этом году запустить пилоты в ряде регионов, а с 2019 года взять на себя выполнение функций по оформлению паспортов и миграционных документов по всей филиальной сети, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрей Шаров, передает корреспондент РБК.

«В этом году мы запустим в нескольких регионах пилоты: банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника многофункционального центра (МФЦ)», — рассказал он, отметив, что это значит, что клиенты банка «смогут зарегистрировать квартиру, получить паспорт, водительские права».

Также Шаров добавил, что подобные пилотные проекты планируется проводить весь 2018 год, а «в тираж это пойдет в 2019 году». Сбербанк, как уточнил вице-президент кредитной организации, планирует начать прежде всего с регионов, где сейчас дефицит МФЦ. «Где-то в 30% субъектов федерации есть дефицитные точки. Мы начнем с этих регионов», — подчеркнул банкир.

Помимо этого он привел несколько примеров того, как на практике будет организовано данное взаимодействие. «Простая ситуация: предприниматель купил земельный участок и приходит к своему клиентскому менеджеру его зарегистрировать. Тут же начинается разговор, например, о кредитовании», — рассказал он, заметив также, что еще одной важной функцией МФЦ, в осуществлении которой банк, по его словам, весьма заинтересован является взаимодействие с порталом госуслуг.

«У нас только четверть населения имеет активную запись. Мы будем помогать человеку завести личный кабинет, чтобы он мог пользоваться электронными сервисами», — пояснил Шаров.

О том, что банки начнут предоставлять услуги по оформлению российских и заграничных паспортов, а также других документов, которые в настоящий момент можно сделать с помощью подведомственного МВД ФГУП стало известно в январе. Тогда этот вопрос, согласно протоколу совещания первого вице-премьера Игоря Шувалова с руководителями министерств, было поручено проработать МВД, Банку России, Сбербанку и ВТБ.

Как пояснял тогда РБК представитель Шувалова, такая мера предпринимается для того, чтобы сохранить конкуренцию. «Если раньше паспорта выдавало одно ФГУП, то сейчас планируется передать эту функцию уполномоченным банкам», — уточнял собеседник РБК. Подобная инициатива, по его словам, при учете всех мер безопасности должна «значительно облегчить для граждан процесс получения паспортов и иных документов, учитывая доступность отделений многих банков».

Авторы: Марина Божко, Евгения Маляренко.
Теги: Сбербанк , МВД , МФЦ , паспорта
Главное
Российским школьникам начали раздавать двухэкранные планшеты от «Ростеха» Технологии и медиа
Материалы по теме
МВД запустило процедуру по сокращению сроков выдачи загранпаспортов Общество
Банки займутся оформлением паспортов и миграционных документов Общество
В посольстве США прокомментировали сроки подачи документов на визу Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку