СМИ узнали о сокращении числа считающих себя бедными россиян

Количество жителей России, которые считают себя бедными, во II квартале 2017 года сократилось, пишет газета «Известия». Согласно результатам мониторинга специалистов, из 2 тыс. опрошенных «бедными» себя считают только 29%

Раздача еды малоимущим людям в Екатеринбурге (Фото: Антон Буценко / ТАСС)

В период с апреля по июнь 2017 года доля россиян, негативно оценивающих свое материальное положение, сократилась с 33% (за аналогичный период в 2015 и 2016 годах) до 29%. Об этом со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции результаты мониторинга Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС сообщает газета «Известия».

Всего, по информации социологов, было опрошено 2 тыс. человек. Из них «плохим или очень плохим» материальное положение своей семьи назвали 29% респондентов. Столько же недовольных своим материальным положением, как напомнили в РАНХиГС, было в 2012 году. Такие данные, как замечает издание, приведены в мониторинге института, основанном на информации Росстата. Так, как уточняется в исследовании специалистов, ​во II квартале в 2015 и 2016 годах свой уровень жизни как низкий оценивали 33% россиян. При этом в 2014 году такую точку зрения высказали всего 24% респондентов. Такой показатель, по информации представителей института, стал «самым оптимистичным», зафиксированным за весь период наблюдений с 2000 до 2017 года.

В целом же, как отметили в РАНХиГС, в период с апреля по июнь 2017 года жители России оценили свое материальное положение «более позитивно», чем во II квартале 2015 и 2016 годов, но хуже, чем в 2013 и 2014 годах.