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Организаторы опровергли договоренность с мэрией о митинге 12 июня
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Организаторы опровергли договоренность с мэрией о митинге 12 июня
Общество, 20:35
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Организаторы опровергли договоренность с мэрией о митинге 12 июня
Организаторы митинга против коррупции 12 июня опровергли информацию о том, что достигли договоренности с властями Москвы о деталях проведения акции. Ранее о соглашении между мэрией и организаторами сообщало агентство «Интерфакс»
Акция протеста в Москве. 26 марта 2017 года (Фото: Олег Яковлев / РБК)

По словам директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова, информация о том, что оппозиция согласилась провести митинг на проспекте Сахарова, не соответствует действительности. «У нас стадия переговоров. Мэрия должна нас уведомить, что площадки готовы. Пока бумагу от мэрии мы не получили, поэтому нет никакого согласования», — сказал в разговоре с РБК Рубанов.

По словам Рубанова, мэрия предложила сцену «возле эстакады», а организаторы — с другой стороны, у проспекта Сахарова: так решится вопрос с давкой. «Это все устные разговоры на уровне людей. Мэрия неоднократно меняла свою позицию. Пока у нас не будет бумаги, никакого согласования нет», — отметил Рубанов.

Организаторы митинга пока не знают, согласятся ли на проведение митинга на проспекте Сахарова со сценой возле эстакады, — пока говорить об этом рано, отметил директор ФБК.

Соратник Алексея Навального, член центрального совета Партии прогресса Леонид Волков также написал в своем Twitter, что окончательных договоренностей по проведению акции пока нет.

Ранее сегодня, 5 июня, «Интерфакс» со ссылкой на слова директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова сообщил, что договоренность между мэрией и организаторами митинга достигнута.

«Мы долго переговаривались и согласовали, что мы сцену передвинем в сторону Садового кольца. Они нам сегодня устно сказали, что согласны на это, и, соответственно, мы направили им уведомление о том, что согласны на сцену в этом месте», — приводило слова Рубанова агентство.


Власти Москвы предложили организаторам акции 12 июня перенести место проведения митинга. По словам главы департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова, после рассмотрения властями двух «идентичных по тексту уведомлений» о проведении акции на улицах Тверская и Охотный Ряд, поданных Навальным и его соратником Романом Рубановым, им предложили альтернативу.

Первая — шествие и митинг по улице Перерва с митингом у памятника Солдату Отечества на пересечении с Люблинской улицей. Второй вариант — шествие и митинг по проспекту Академика Сахарова.

Антикоррупционные акции в городах России. Фоторепортаж Еще 13 фото
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Такое предложение в мэрии Москвы тогда объяснили празднованием в центре города Дня России. О подаче заявки на проведение митинга против коррупции в День России, 12 июня, Навальный сообщил, опубликовав соответствующий пост на своем сайте 29 мая.

По задумке организаторов, акция против коррупции 12 июня должна стать продолжением всероссийской акции «Он нам не Димон», которая прошла в марте более чем в 100 городах России. В Москве инициаторы проведения мероприятия планировали провести шествие от площади Тверской Заставы до дома № 2 на улице Охотный Ряд. Предварительное время проведения — с 14:00 до 17:00 мск. Примерное число участников, на которое рассчитывают активисты, — до 15 тыс. участников акции.

Авторы: Ася Сотникова, Илья Немченко
Теги: мэрия Москвы , ФБК , митинг против коррупции , 12 июня
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