Москва в 2016 году потратила на транспортное строительство 270 млрд руб.

Москва в 2016 году потратила на строительство дорог, развязок и подземки 266,9 млрд руб. Больше половины этой суммы было вложено в прокладку метро, но станций было открыто почти в три раза меньше, чем планировалось

Фото: Никита Попов / РБК

Московские власти потратили в 2016 году на транспортное строительство 266,9 млрд руб., подсчитал РБК на основе данных проекта закона об исполнении столичного бюджета за прошлый год. Согласно документу затраты департамента строительства Москвы по статье «Метрополитен» составили 146,7 млрд руб. Это самая крупная часть расходов на транспортное строительство в 2016 году. В январе 2016 года глава департамента строительства Андрей Бочкарев заявил, что на строительство метро заложено 151 млрд руб., на эти средства будет построено 14 станций.

В результате в 2016 году было открыто пять новых станций — «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии, «Бутырская», «Фонвизинская» и «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии. Также было запущено движение по Московскому центральному кольцу (МЦК). На перевозку пассажиров МЦК было выделено 1,6 млрд руб. Кроме того, в 2016 году закончился ремонт на станции «Фрунзенская».

В пресс-службе департамента строительства на вопрос РБК, на выполнение каких именно строительных работ были потрачены средства, ответили, что средства были направлены «на предпроектные, проектно-изыскательские работы, подготовку территории, строительство линий, электродепо и ТПУ ввода 2016–2020 годов».

В 2017 году планируется выделить на строительство метро 157 млрд руб. и открыть 19 станций. В частности, на 2017 год перенесли открытие участка «Окружная» — «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии, «Минская» — «Раменки» Калининско-Солнцевской линии, «Деловой центр» — «Петровский парк» Третьего пересадочного контура, а также станции «Ховрино». На данный момент из 19 станций открыто три — «Минская», «Ломоносовский проспект», «Раменки».

Власти изначально обещают москвичам практически невыполнимые сроки строительства, которые потом срываются, и такая практика существует давно, говорит эксперт организации «Город и транспорт» Владимир Свириденков. Причина этого в том, что сроки объявляют не профессиональные строительные организации, а чиновники, считает Свириденков. Открытие уже построенных станций часто задерживается из-за проблем с поставками оборудования, например эскалаторов и кабелей, полагает эксперт. Кроме того, строительство метро, как правило, испытывает перебои из-за трудностей с коммуникациями и согласований с собственниками территорий.

Еще 108 млрд руб. в 2016 году было потрачено на дорожное строительство, следует из материалов законопроекта. 11,8 млрд руб. направили на проектирование и строительство 22 транспортно-пересадочных узлов на МЦК, 443,8 млн руб. — на строительство объектов для наземного транспорта и трамвая. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2016 году в городе было построено 104,38 км автомобильных дорог, 44 искусственных сооружения и 20 пешеходных переходов. При этом в феврале мэр Сергей Собянин говорил, что за прошлый год построили 117 км дорог и 45 искусственных сооружений. В 2017–2019 годах на дорожное строительство в Москве запланировано потратить 409 млрд руб.