Росгидромет ответил на предложение МЧС наказывать за неточные прогнозы

В Росгидромете сообщили, что в ведомстве и так действует система штрафов за неточные прогнозы, а показатель «оправданности» штормового предупреждения должен быть не менее 93%

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В Росгидромете прокомментировали предложение главы МЧС Владимира Пучкова разработать «методы экономической ответственности» за неточные и несвоевременные прогнозы. По словам заместителя руководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, в ведомстве уже и так практикуют лишение премий за неточный прогноз.

«У них оправданность штормового предупреждения должна быть не ниже 93%. Если оправданность ниже, то их лишают каких-то бонусов. Поэтому люди заинтересованы, чтобы этот показатель повышать», — сообщил Цыганков в разговоре с РБК.

По его словам, оправданность прогноза определяется сравнением показателей прогноза с фактическими погодными показателями. «Наши сотрудники знают и всегда переживают, что, если их прогнозы не оправдаются, их могут лишить каких-то денег», — сказал Цыганков. Он не смог уточнить, о каких именно суммах идет речь.

Пучков предложил «выработать алгоритм экономической ответственности» за неподтвержденный прогноз погоды после урагана, который обрушился на Подмосковье и Москву 29 мая. Стихия унесла жизни 17 человек, еще почти 200 человек получили различные травмы.

МЧС и Росгидрометцентр возлагают ответственность за эти потери друг на друга — в МЧС утверждают, что не были своевременно проинформированы о том, что нужно оповещать о чрезвычайных ситуациях, а в Росгидромете говорят, что все необходимые данные были переданы в МЧС за два дня до урагана, а в день урагана направили дополнительное предупреждение за три часа до того, как погода резко испортилась.

Ураган со шквалистым ветром до 25 м/с, дождем и градом обрушился на столичный регион в пятницу, 29 мая. Из-за повреждения линий электропередач без электричества в Московской области остались 18,3 тыс. человек.

В Москве были повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, около 2 тыс. авто, повалены, по различным оценкам, от 14 тыс. до 17 тыс. деревьев. Ликвидацией последствий бури занимались более 1 тыс. сотрудников МЧС.



