Сбой на якутской ЛЭП обесточил газопровод «Сила Сибири»

В Якутии на одной из линий электропередачи произошел технический сбой, в результате которого было на два часа обесточено энергоснабжение газопровода «Сила Сибири». Причиной могут быть неблагоприятные погодные условия

Газопровод «Сила Сибири» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Производственное управление строящегося магистрального газопровода «Сила Сибири» утром в понедельник, 5 июня, было отключено от электроснабжения из-за технического сбоя в работе на одной из ЛЭП. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Западных электрических сетей» (филиал ПАО «Якутскэнерго»).

​Из-за нарушения энергоснабжения также без электричества остались почти 28 тыс. жителей Ленского района Якутии.

«В 16:48 по местному времени (10:48 мск) действием защиты отключилась ВЛ 110 кВ «Городская — Ленск». В зону ограничения электроснабжения попали жители города Ленск и несколько населенных пунктов, где в общем проживают 27,5 тыс. человек. Кроме того, линейное производственное управление магистрального газопровода «Сила Сибири» также попало в зону отключения», — сказал представитель организации.

По его словам, возможной причиной отключения могли стать неблагоприятные погодные условия: на территории Западной Якутии было объявлено штормовое предупреждение.

В пресс-службе регионального управления МЧС РБК заявили, что авария, из-за которой жители Ленского района, а также производственное управление «Силы Сибири» остались без электричества, уже устранена. Всего без электричества газопровод и населенные пункты находились два часа.

«В 18:50 по местному времени (12:50 мск) все было устранено. Это было кратковременное отключение, не больше часа—полутора. Причины произошедшего, скорее всего, будет выяснять комиссия», — сказал представитель пресс-службы.

При этом собеседник РБК не смог уточнить, сколько жителей региона осталось без света.

Ранее Гидрометцентр России предупредил об ухудшении погоды в нескольких регионах страны, в том числе в Якутии. Республика, по данным синоптиков, окажется под влиянием двух циклонов, из-за чего на нее обрушится дождь с грозами и порывами ветра до 20 м/c.