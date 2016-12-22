Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,97 56,49 EUR Нал. 64,18 63,52 USD Бирж. 56,64 -0,02 EUR Бирж. 63,74 -0,17 USD ЦБ. 56,62 -0,07 EUR ЦБ. 63,81 +0,20 EUR/USD 1,13 -0,00 ММВБ 1878,38 -0,19% РТС 1043,80 -0,21% Brent 49,21 -1,48% DJIA 21194,55 -0,06% Nasdaq 6304,00 -0,03% FTSE 7525,55 -0,29%
МЧС предложило «экономическую ответственность» за неточные метеопрогнозы
Лента новостей
В Думе предложили не давать визы гражданам ЕС по «случайному» принципу 18:22, Политика «Уралхим» удивился сообщениями о продаже акций «Тольяттиазота» 18:14, Бизнес Набиуллина назвала два возможных варианта снижения ключевой ставки 18:14, Экономика «Подслушивать нехорошо!»: как Владимир Путин вспоминает о работе в КГБ 18:12, Политика  В Госдуме ответили на идею штрафовать синоптиков за неточные прогнозы 18:06, Общество «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 13,3% 18:04, Бизнес Росгидромет ответил на предложение МЧС наказывать за неточные прогнозы 17:45, Общество Египет закроет воздушное пространство для катарских самолетов 17:36, Политика Против заместителя губернатора Курской области возбудили дело о взятке 17:34, Политика Набиуллина назвала создание российской криптовалюты «долгосрочной» темой 17:31, Финансы Кремль выступил против поправки о досудебной блокировке пиратских сайтов 17:27, Политика При стрельбе в Орландо погибли несколько человек 17:19, Общество В Адыгее вертолет загорелся после жесткой посадки 17:10, Общество Сквозняк перемен: как российские «реформы» стали жертвой пропаганды 17:09, Мнение Перевозчик объяснил отключение билетных автоматов на Ярославском вокзале 17:06, Общество В Оренбургской области «дочка» «Роснефти» открыла новое месторождение 17:06, Бизнес МЧС предложило «экономическую ответственность» за неточные метеопрогнозы 17:05, Общество СМИ узнали о попытке российских истребителей перехватить самолеты ВВС США 17:02, Политика Берлин назвал безальтернативным вывод немецких войск из Турции 16:52, Политика Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ 16:52, Финансы Стрелявшего по детям в Оренбурге мужчину приговорили к году колонии 16:41, Общество Под реновацию попадут более 2,5 тыс. объектов малого бизнеса 16:39, Экономика «Тосно» подписал контракт с нападающим «Спартака» 16:38, Спорт Милонов попросил Генпрокуратуру проверить спектакль Яна Фабра 16:35, Общество Глава АвтоВАЗа анонсировал производство летающих автомобилей 16:32, Бизнес Число жертв урагана в Подмосковье возросло до шести человек 16:30, Общество В РПЦ прокомментировали романы и.о. директора музея Исаакиевского собора 16:12, Общество «Полюс» объявил о планах продать на бирже минимум 7% акций 16:10, Бизнес
МЧС предложило «экономическую ответственность» за неточные метеопрогнозы
Общество, 17:05
0
МЧС предложило «экономическую ответственность» за неточные метеопрогнозы
Глава МЧС Владимир Пучков предложил разработать методы «экономической ответственности» для должностных лиц Росгидрометцентра за неточный прогноз погоды. Жертвами урагана 29 мая в Московском регионе стали 16 человек
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Глава Министерства чрезвычайных ситуаций России (МЧС) Владимир Пучков предложил разработать методы «экономической ответственности» для должностных лиц Росгидрометцентра за неточный и несвоевременный прогноз погоды, сообщает «Интерфакс». ​

«Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», — сказал он в ходе селекторного совещания в МЧС.

По его мнению, «именно экономический механизм ответственности» должностных лиц, которые готовят прогноз погоды, «должен работать в этой сфере».

В пятницу 29 мая на Москву и Подмосковье обрушились ураганный ветер до 25 м/c, дождь и град. Из-за сильного ветра и падения деревьев и городских конструкций жертвами стихии в столице и Подмосковье стали 16 человек, более 170 человек пострадали. Без электричества в Московской области осталось 18,3 тыс. человек. В Подмосковье в результате урагана было повалено как минимум 300 деревьев, часть из которых стала причиной затруднения движения на федеральных трассах.

Буря на миллиард: к каким последствиям приводили ураганы в Москве Еще 3 фото
Фотогалерея

Большое число пострадавших привело к тому, что после бури развернулась дискуссия об ответственности за оповещение населения о потенциальных стихийных бедствиях. Мобильные операторы отчитались, что начали массовую рассылку с предупреждением об усилении ветра, как только получили соответствующий запрос от МЧС. При этом запрос они получили после того, как уже появились данные о первых жертвах.

В МЧС заявили, что прогноз Росгидромета о ветре в Москве 29 мая не попадал под категорию чрезвычайных ситуаций, потому что синоптики прогнозировали скорость ветра «менее 25 м/с, то есть 17–22 м/с».

В ответ в Росгидромете сообщили, что прогноз об усилении ветра передали в МЧС еще в субботу, 27 мая, а за три часа до урагана, в 12:25 мск 29 мая выпустили дополнительное предупреждение. В пресс-службе МЧС не смогли ответить, был ли этот прогноз получен.

Матвиенко поручила «разобраться» с неточными прогнозами Росгидрометцентра
Политика

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам по обороне и безопасности и по аграрной политике «разобраться», «чем занимается Гидрометцентр», после неточных прогнозов о ветре в Москве и Подмосковье, а первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что на следующей неделе в Совфеде пройдут слушания с участием представителей МЧС, на которых будет обсуждаться ситуация с информированием населения о чрезвычайных ситуациях.

«МЧС России через СМИ всем сообщило, здесь их упрекнуть нельзя. Но ведомство высказало претензии к Росгидрометцентру, что некоторые моменты были упущены. Погодная служба сослалась на проблему с устаревшим оборудованием, которое не соответствует современным требованиям», — сказал Клинцевич. По его словам, оба ведомства констатировали, что 30 субъектов России «могут быть подвержены серьезным стихийным бедствиям», связанным с очень сильным ветром, и нужно разобраться, кто в этом виноват.

Автор: Наталья Демченко
Теги: МЧС , Росгидрометцентр , метеопрогноз
Главное
Росгидромет ответил на предложение МЧС наказывать за неточные прогнозы Общество
Материалы по теме
Роскомнадзор назвал обвинения МЧС в неинформировании об урагане огульными Политика
Синоптики ответили МЧС на заявление об отсутствии прогноза об урагане Общество
Страховщики дали первые оценки ущерба от урагана в Москве Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку