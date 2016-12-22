МЧС предложило «экономическую ответственность» за неточные метеопрогнозы

Глава МЧС Владимир Пучков предложил разработать методы «экономической ответственности» для должностных лиц Росгидрометцентра за неточный прогноз погоды. Жертвами урагана 29 мая в Московском регионе стали 16 человек

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Глава Министерства чрезвычайных ситуаций России (МЧС) Владимир Пучков предложил разработать методы «экономической ответственности» для должностных лиц Росгидрометцентра за неточный и несвоевременный прогноз погоды, сообщает «Интерфакс». ​

«Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», — сказал он в ходе селекторного совещания в МЧС.

По его мнению, «именно экономический механизм ответственности» должностных лиц, которые готовят прогноз погоды, «должен работать в этой сфере».

В пятницу 29 мая на Москву и Подмосковье обрушились ураганный ветер до 25 м/c, дождь и град. Из-за сильного ветра и падения деревьев и городских конструкций жертвами стихии в столице и Подмосковье стали 16 человек, более 170 человек пострадали. Без электричества в Московской области осталось 18,3 тыс. человек. В Подмосковье в результате урагана было повалено как минимум 300 деревьев, часть из которых стала причиной затруднения движения на федеральных трассах.

Большое число пострадавших привело к тому, что после бури развернулась дискуссия об ответственности за оповещение населения о потенциальных стихийных бедствиях. Мобильные операторы отчитались, что начали массовую рассылку с предупреждением об усилении ветра, как только получили соответствующий запрос от МЧС. При этом запрос они получили после того, как уже появились данные о первых жертвах.

В МЧС заявили, что прогноз Росгидромета о ветре в Москве 29 мая не попадал под категорию чрезвычайных ситуаций, потому что синоптики прогнозировали скорость ветра «менее 25 м/с, то есть 17–22 м/с».

В ответ в Росгидромете сообщили, что прогноз об усилении ветра передали в МЧС еще в субботу, 27 мая, а за три часа до урагана, в 12:25 мск 29 мая выпустили дополнительное предупреждение. В пресс-службе МЧС не смогли ответить, был ли этот прогноз получен.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам по обороне и безопасности и по аграрной политике «разобраться», «чем занимается Гидрометцентр», после неточных прогнозов о ветре в Москве и Подмосковье, а первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что на следующей неделе в Совфеде пройдут слушания с участием представителей МЧС, на которых будет обсуждаться ситуация с информированием населения о чрезвычайных ситуациях.

«МЧС России через СМИ всем сообщило, здесь их упрекнуть нельзя. Но ведомство высказало претензии к Росгидрометцентру, что некоторые моменты были упущены. Погодная служба сослалась на проблему с устаревшим оборудованием, которое не соответствует современным требованиям», — сказал Клинцевич. По его словам, оба ведомства констатировали, что 30 субъектов России «могут быть подвержены серьезным стихийным бедствиям», связанным с очень сильным ветром, и нужно разобраться, кто в этом виноват.