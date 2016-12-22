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Нобелевскую премию по химии присудили за визуализацию биомолекул
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Нобелевскую премию по химии присудили за визуализацию биомолекул
Общество, 12:56
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Нобелевскую премию по химии присудили за визуализацию биомолекул
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали швейцарец Жак Дюбоше, британец Ричард Хендерсон и американский ученый Йоахим Франк — «за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения»
Пресс-конференция в Королевской академии наук в Стокгольме

Исследования Дюбоше, Хендерсона и Франка, как отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета, помогают улучшить и упростить визуализацию биомолекул. Криоэлектронная микроскопия, разработкой которой занимались ученые, «переместила биохимию в новую эру».

«Научные прорывы часто строятся на успешной визуализации объектов, невидимых для человеческого глаза. Однако «биохимические карты» долгое время оставались пустыми. Криоэлектронная микроскопия меняет это положение», — объясняет свое решение Нобелевский комитет. Теперь исследователи могут замораживать биомолекулы в движении и впервые визуализировать многие процессы, которые являются ключевыми не только в понимании химии жизни, но и в развитии фармацевтических препаратов, отмечается в сообщении.

Вручение Нобелевской премии пройдет 10 декабря. Ее сумма в 2017 году составляет 9 млн шведских крон ($1,1 млн).

Год назад премию по химии получили француз Жан-Пьер Соваж, голландец Бернард Феринга и американец Джеймс Фрейзер Стоддарт — «за разработку и создание молекулярных машин». Нобелевская премия по химии вручается с 1901 года. Чаще всего (50 раз) ее присуждали за исследования в области биохимии, органической химии (43) и физической химии (38 раз).

Ранее уже были названы лауреаты премии Нобеля по медицине (ими стали американские ученые Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг, получившие награду за изучение «биологических часов») и физике (премия досталась работающим в США Райнеру Вайсу, Кипу Торну и Барри Бэришу, сумевшим «поймать» гравитационные волны).

На этой неделе Нобелевскому комитету еще предстоит объявить лауреатов премии по литературе (5 октября) и премии мира (6 октября). На следующей неделе, 9 октября, Банк Швеции назовет лауреата премии в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля (неофициально она называется Нобелевской премией по экономике).

Теги: Нобелевская премия , химия
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