«Яндекс» назвал российский город с самыми «кривыми» улицами

По исследованию «Яндекс.Карты», наибольшее число кривых и извилистых улиц в России расположены в Сочи. В этом городе их 15. При этом самая высокая «доля» таких улиц, по данным экспертов, была обнаружена в Воронеже и Красноярске

Автодороги в Сочи (Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости)

«Яндекс.Карты» назвал «чемпионом по улицам с изгибами и поворотами» в России Сочи. Об этом говорится в исследовании портала, опубликованном в блоге компании.

В Сочи, как выяснили специалисты, находятся 15 из 100 самых извилистых улиц России, тогда как в других городах их обнаружилось только «по одной-две». Среди наиболее извилистых улиц — сочинские Дорога на Большой Ахун, Новороссийское шоссе, а также Камская, Владимировская и Кропоткинская улицы.

Для того чтобы это выяснить, эксперты, по информации пресс-службы, проанализировали в базе «Яндекс.Карты» около 560 тыс. улиц в 43 тыс. населенных пунктов (без учета самых маленьких деревень и сел). В рамках своей работы специалисты учитывали названия улиц, их тип, полный адрес, а также кривизну, «которой они были представлены» на схеме. Для того чтобы определить последний показатель для каждой улицы, эксперты определяли ее длину, количество изгибов и поворотов, а также отношение длины к кратчайшему расстоянию между началом и концом.

Так, наиболее «сильно отклоняющейся от прямой линии» в России улицей представители «Яндекс.Карты» назвали Кольцевую улицу в городе Морозовск Ростовской области. Самой извилистой при этом стала Английская аллея в Павловске.

При этом «доля кривых и извилистых улиц», по информации экспертов, самая высокая в Воронеже и Красноярске (таких улиц в этих городах по 5 и 3% соответственно). Кроме того, кривые и извилистые улицы есть в Омске и Санкт-Петербурге — там, согласно исследованию экспертов, их по 1%.

В среднем же, как выяснили специалисты, российский населенный пункт состоит всего из 13 улиц. В среднем городе России, в свою очередь, насчитываются порядка 190 улиц. «Хотя разброс тоже очень сильный: от четырех в Иннополисе до 3,8 тыс. [улиц] в Москве», — отметили в пресс-службе компании. Общая длина улиц в России, как выяснили эксперты, составляет более 395 тыс. км. При этом самой длинной улицей в стране, по их данным, является пермский Восточный Обход длиной 22,6 км, а самой короткой — переулок Титова в Ростове-на-Дону, его длина составляет всего 30 м.​

Наиболее популярным названием среди российских улиц, по информации представителей «Яндекс.Карты», стало название Центральная. Всего в России 11 493 такие улицы. На втором и третьем местах в этом списке — названия улиц Молодежная (9 342) и Школьная (8 353).

Чаще же всего улицы в России, как выяснили исследователи, называют в честь писателей, художников, путешественников и ученых, революционеров и государственных деятелей. При этом в честь Владимира Ленина, как утверждают эксперты, «обычно называют длинные улицы — 61% улиц Ленина длиннее километра». «А вот улицы Пушкина и Гагарина в среднем гораздо короче, среди них превышают километр всего 29 и 28% соответственно», — отметили в пресс-службе.