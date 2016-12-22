Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,15 57,63 EUR Нал. 68,41 67,77 USD Бирж. 57,79 -0,11 EUR Бирж. 67,93 -0,13 USD ЦБ. 57,94 +0,12 EUR ЦБ. 67,98 +0,08 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4286,00 -27,67 ММВБ 2072,05 -0,23% РТС 1129,53 -0,03% Brent 55,56 -0,29% DJIA 22641,67 +0,37% Nasdaq 6531,71 +0,23% FTSE 7463,03 -0,07%
«Яндекс» назвал российский город с самыми «кривыми» улицами
Лента новостей
Сколько должно стоить теплоснабжение и почему 11:51, Партнерский материал В «Аэрофлоте» решили приостановить финансирование «ВИМ-Авиа» 11:44, Бизнес Экологи заявили о загрязнении воздуха выше нормы у детских садов в Москве 11:37, Политика «Приступы отчаяния будут»: фрилансеры об особенностях удаленной работы 11:30, Спецпроект РБК PINK На Восточном начались комплексные испытания стартового комплекса 11:24, Технологии и медиа Репертуар в «Синема Парке» и «Формуле кино» определит француз 11:23, Технологии и медиа Минобороны обнародовало видео удара по командирам «Джабхат ан-Нусры» 11:16, Политика Греция решила выдать США обвиняемого в махинациях с биткоинами россиянина 11:15, Общество «Яндекс» назвал российский город с самыми «кривыми» улицами 11:12, Общество «Реал» предложит €200 млн за футболиста сборной Англии 11:06, Спорт Кто такие «молодые пожилые» 11:03, Партнерский материал Разработчик ПО для банкоматов подал на Сбербанк в суд в США 11:02, Бизнес Мадуро заявил о возможной отсрочке выплат России по кредиту в $4 млрд 10:55, Экономика Путин вместе с космонавтами посмотрел фильм «Салют-7» 10:54, Общество Ткачев заявил о возможности России стать мировой аграрной державой 10:44, Экономика Познер призвал организаторов ТЭФИ отказаться от названия и статуэтки 10:24, Общество Минкультуры сочло дело «Седьмой студии» вопросом несовершенства человека 10:12, Общество Синоптики рассказали про самую холодную ночь с начала осени в Москве 10:04, Общество Собянин поделился с кандидатами в губернаторы опытом борьбы с пробками 10:00, Политика В Хабаровске под суд пойдут «снявшие порчу» с пенсионерок на 2 млн руб. 09:52, Общество Солист иркутской филармонии умер за роялем во время концерта 09:41, Общество В Роскомнадзоре заявили о планах сократить реестр запрещенных сайтов 09:06, Технологии и медиа В Минобороны заявили о ликвидации командования «Джабхат ан-Нусры» в Сирии 08:58, Политика Фонд Ахмата Кадырова поможет беженцам Мьянмы 08:56, Политика Центробанк отозвал лицензию у Международного фондового банка 08:49, Финансы Reuters сообщил о вылете подруги стрелка из Лас-Вегаса с Филиппин в США 08:21, Общество СМИ опубликовали фото из номера стрелка из Лас-Вегаса 07:28, Общество В Москве на продажу выставлено рекордное количество нового жилья 07:00, Бизнес
«Яндекс» назвал российский город с самыми «кривыми» улицами
Общество, 11:12
0
«Яндекс» назвал российский город с самыми «кривыми» улицами
По исследованию «Яндекс.Карты», наибольшее число кривых и извилистых улиц в России расположены в Сочи. В этом городе их 15. При этом самая высокая «доля» таких улиц, по данным экспертов, была обнаружена в Воронеже и Красноярске
Автодороги в Сочи (Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости)

«Яндекс.Карты» назвал «чемпионом по улицам с изгибами и поворотами» в России Сочи. Об этом говорится в исследовании портала, опубликованном в блоге компании.

В Сочи, как выяснили специалисты, находятся 15 из 100 самых извилистых улиц России, тогда как в других городах их обнаружилось только «по одной-две». Среди наиболее извилистых улиц — сочинские Дорога на Большой Ахун, Новороссийское шоссе, а также Камская, Владимировская и Кропоткинская улицы.

Для того чтобы это выяснить, эксперты, по информации пресс-службы, проанализировали в базе «Яндекс.Карты» около 560 тыс. улиц в 43 тыс. населенных пунктов (без учета самых маленьких деревень и сел). В рамках своей работы специалисты учитывали названия улиц, их тип, полный адрес, а также кривизну, «которой они были представлены» на схеме. Для того чтобы определить последний показатель для каждой улицы, эксперты определяли ее длину, количество изгибов и поворотов, а также отношение длины к кратчайшему расстоянию между началом и концом.

Так, наиболее «сильно отклоняющейся от прямой линии» в России улицей представители «Яндекс.Карты» назвали Кольцевую улицу в городе Морозовск Ростовской области. Самой извилистой при этом стала Английская аллея в Павловске.

При этом «доля кривых и извилистых улиц», по информации экспертов, самая высокая в Воронеже и Красноярске (таких улиц в этих городах по 5 и 3% соответственно). Кроме того, кривые и извилистые улицы есть в Омске и Санкт-Петербурге — там, согласно исследованию экспертов, их по 1%.

В среднем же, как выяснили специалисты, российский населенный пункт состоит всего из 13 улиц. В среднем городе России, в свою очередь, насчитываются порядка 190 улиц. «Хотя разброс тоже очень сильный: от четырех в Иннополисе до 3,8 тыс. [улиц] в Москве», — отметили в пресс-службе компании. Общая длина улиц в России, как выяснили эксперты, составляет более 395 тыс. км. При этом самой длинной улицей в стране, по их данным, является пермский Восточный Обход длиной 22,6 км, а самой короткой — переулок Титова в Ростове-на-Дону, его длина составляет всего 30 м.​

Наиболее популярным названием среди российских улиц, по информации представителей «Яндекс.Карты», стало название Центральная. Всего в России 11 493 такие улицы. На втором и третьем местах в этом списке — названия улиц Молодежная (9 342) и Школьная (8 353).

Чаще же всего улицы в России, как выяснили исследователи, называют в честь писателей, художников, путешественников и ученых, революционеров и государственных деятелей. При этом в честь Владимира Ленина, как утверждают эксперты, «обычно называют длинные улицы — 61% улиц Ленина длиннее километра». «А вот улицы Пушкина и Гагарина в среднем гораздо короче, среди них превышают километр всего 29 и 28% соответственно», — отметили в пресс-службе.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия , Сочи , улицы
Главное
Экологи заявили о загрязнении воздуха выше нормы у детских садов в Москве Политика
Материалы по теме
Власти Москвы исключили возможность проблем со связью из-за «Моей улицы» Технологии и медиа
В Москве назовут улицу в честь основателя самбо Общество
Три столичные улицы назовут в честь двух генералов и разведчицы Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку