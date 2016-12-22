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Причиной гибели экипажа Ан-2 назвали нарушение программы полетов авиашоу
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Причиной гибели экипажа Ан-2 назвали нарушение программы полетов авиашоу
Общество, 18:40
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Причиной гибели экипажа Ан-2 назвали нарушение программы полетов авиашоу
Пилот Ан-2 Дмитрий Сухарев нарушил программу полетов и совершил ошибку во время фигуры сложного пилотажа, которая была не согласована с организаторами авиашоу в Балашихе, рассказали РБК источники
Фото: Евгений Варлыгин / ТАСС

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ рассматривают нарушение пилотом программы авиашоу как одну из предварительных версий катастрофы, произошедшей 2 сентября в подмосковной Балашихе. Об этом РБК рассказал источник, близкий к расследованию уголовного дела о катастрофе, и подтвердил собеседник, участвовавший в организации авиашоу.

«Летчик Дмитрий Сухарев должен был пролететь в районе проведения авиашоу, не​ совершая фигур сложного пилотажа, — сообщил собеседник, близкий к расследованию дела о катастрофе. — Мертвая петля была сделана им по личной инициативе. По регламенту проведения подобного рода мероприятий такие поступки могут караться санкциями организаторов, но если всё проходит удачно, то про лихачества все забывают».

Источник, участвовавший в организации авиашоу, сообщил, что пилот «перебрал с креном», не стал пересекать линию зрителей, и это привело к падению самолета. РБК ожидает ответ на запросы о предварительных версиях катастрофы от Межгосударственного авиационного комитета и от Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, которые занимаются расследованием крушения.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушных судов). Об этом заявила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.

В Подмосковье во время авиашоу разбился самолет Ан-2. Фоторепортаж Еще 7 фото
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По словам официального представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерины Коротковой, ведомство взяло расследование уголовного дела на особый контроль. В прокуратуре исследуют все аспекты подготовки авиашоу, которое совместными силами организовали ДОСААФ, организация «Общество друзей воздушного флота» и администрация города Балашиха.

Представитель ДОСААФ сообщил РБК, что «самолет Ан-2, на борту которого находились пилот Дмитрий Сухарев и корреспондент Борис Тылевич, неожиданно потерял высоту и врезался в землю, оба человека погибли».

По словам пресс-секретаря ДОСААФ Игоря Филимонова, Дмитрий Сухарев был «опытнейшим летчиком». «Человек, который великолепно знал и чувствовал самолет Ан-2, поэтому в последний момент он смог увести воздушное судно в сторону от зрителей», — добавил представитель ДОСААФ. «Руководством департамента авиации центрального совета ДОСААФ России и Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ России, — также уточнил Филимонов, — будет оказываться всестороннее воздействие Межгосударственному авиационному комитету и гражданской авиации в расследовании данного авиационного происшествия».
Автор: Дмитрий Серков.
Теги: Ан-2 , авиашоу , версии , Катастрофа
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