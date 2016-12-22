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Директор НИИ имени Склифосовского покинул свой пост
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Директор НИИ имени Склифосовского покинул свой пост
Общество, 15:54
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Директор НИИ имени Склифосовского покинул свой пост
Директор НИИ имени Склифосовского Могели Хубутия покинул свой пост, но будет его президентом. Сам Хубутия заявил, что будет заниматься в институте хирургией
Могели Хубутия (Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости)

Академик Могели Хубутия покинул должность директора в научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского и продолжит работу в НИИ в качестве хирурга. Об этом он рассказал радиостанции «Эхо Москвы».

«[Меня] не уволили, а я ушел президентом и оставил место молодому заместителю. У меня будет там [в НИИ] мое любимое дело — хирургия, которым я буду заниматься, но я не буду заниматься уже административными вопросами, этим должны заниматься молодые», — сообщил Хубутия.

По его словам, решение о смене главы НИИ стало для него «немножечко неожиданным поворотом», поскольку оно было принято ночью. При этом Хубутия уточнил, что он «давно готовился» к тому, чтобы покинуть должность директора.

«Это решение, наверное, быстрее всего было принято каким-то другим человеком, а потом я в принципе с этим согласился. Я давно готовился, еще в прошлом году я хотел уйти на такую работу, именно быть в хирургическом отделе», — пояснил он.

Хубутия будет продолжать работать в НИИ в качестве президента. Об этом заявил на встрече с сотрудниками научного института руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, передает «Интерфакс».

Исполняющим обязанности директора НИИ стал доктор медицинских наук Сергей Петриков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

Хубутия опроверг данные, что в НИИ обнаружили нарушения, в том числе вымогательство денег у пациентов и проведение высокотехнологичных операций, в которых не было необходимости. «Наверное, кто-то думал, что я не уйду, и это было заказное [дело]», — заявил Хубутия и назвал такие сведения «клеветой».

Источник в департаменте здравоохранения в ночь на 4 июня рассказал интернет-изданию Lenta.ru, что Хубутия планировал и дальше руководить НИИ и не собирался увольняться. На его увольнение, по данным издания, повлияли грубые нарушения, выявленные Росздравнадзором.​ Среди них и называли вымогательство денег и проведение операций, в которых пациенты не нуждались. Источник также заявил, что были установлены несколько случаев фальсификации документов.

По словам собеседника издания, «акты были столь вопиющими, что сомнений в необходимости увольнения Хубутии ни у кого не было, хотя защитники Могели Шалвовича и пытались воздействовать на это решение».

Могели Хубутия возглавлял НИИ скорой помощи имени Склифосовского с 2006 года. Сергей Петриков, назначенный врио директора, с 2011 года возглавлял головной Региональный сосудистый центр, расположенный на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Автор: Григорий Дубов
Теги: институт Склифосовского , Могели Хубутия
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