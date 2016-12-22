Мэй предложила ужесточить законы против террористов после атаки в Лондоне

Британский премьер-министр Тереза Мэй после терактов в Лондоне заявила о необходимости ужесточить борьбу с терроризмом в стране. Для этого она готова дать национальным спецслужбам и полиции все необходимые полномочия

Тереза Мэй (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала ужесточить антитеррористическое законодательство в Великобритании после терактов в Лондоне и заключить международное соглашение о борьбе с экстремизмом в киберсфере. Об этом она заявила в ходе выступления после экстренного заседания правительственной комиссии. Видео выступления опубликовала газета Guardian.

Выступление Терезы Мэй после теракта в Лондоне Видео: Guardian

Тереза Мэй подчеркнула, что ситуация в сфере борьбы с терроризмом «не может оставаться неизменной». Премьер-министр отметила, что это третья террористическая атака, которую пережила страна за три месяца, наряду с нападениями возле Вестминстера и в Манчестере. При этом она рассказала, что силам правопорядка Великобритании удалось предотвратить за последнее время еще пять готовившихся нападений. В то же время Тереза Мэй подчеркнула, что последний теракт в Лондоне не был связан с атакой в Манчестере.

«Всех нападавших объединяет радикальная идеология, являющая собой извращенную версию ислама. Победить такую идеологию только военной силой невозможно», — подчеркнула Мэй.

Британский премьер призвала расширить борьбу с экстремистами в интернете, где они осуществляют свою коммуникацию. «Мы не можем оставить идеологии экстремистов безопасное пространство, где они могли бы свободно дышать. Именно им является интернет и услуги по коммуникации в Сети, которые предоставляют большие компании», — подчеркнула Мэй.

Премьер-министр Великобритании заявила о необходимости ввести новые правила регулирования киберпространства на международном уровне, для того чтобы предотвратить деятельность экстремистов в интернете. «Мы должны совместно работать со всеми демократическими правительствами, чтобы выработать международное соглашение, которое бы регулировало киберпространство во имя предотвращения распространения экстремизма», — заявила Мэй.

Кроме того, Тереза Мэй призвала к борьбе с террористами в «реальном мире». В числе мер противодействия экстремистам она назвала как военные операции на Ближнем Востоке, так и ряд действий, которые должны принять власти страны. «Несмотря на значительный прогресс, говоря прямо, мы все еще слишком терпимы к экстремизму в нашей стране», — заявила Мэй. Для предотвращения террористической угрозы она предложила изменить антитеррористическую стратегию Великобритании, предоставив полиции и спецслужбам «все полномочия, которые им необходимы». В числе возможных изменений она также назвала увеличение срока содержания под следствием подозреваемых в причастности к экстремизму.

Террористы совершили атаку в центре Лондона накануне, 3 июня, поздно вечером. Фургон экстремистов совершил наезд на прохожих на Лондонском мосту, после чего продолжил движение к рынку Боро После этого из него вышли трое вооруженных ножами мужчин и начали атаковать случайных прохожих. Ранение при этом получил один из сотрудников полиции. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавших.

В результате атаки, по последним данным, погибли семь человек, более 40 пострадали. Среди пострадавших есть граждане Франции и Новой Зеландии. Со словами соболезнования в связи со случившимся выступили главы Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, лидеры ЕС и НАТО. Соболезнования родным и близким жертв теракта выразил президент России Владимир Путин.

Информация о пострадавших в теракте россиянах отсутствует. В то же время Ростуризм призвал находящихся в Великобритании россиян соблюдать все меры безопасности.