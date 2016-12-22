Мужчина застрелил восемь человек в поселке под Тверью

Мужчина застрелил двух женщин и шесть мужчин в поселке Редкино на юго-востоке Тверской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
Убийство произошло в результате бытового конфликта, который случился на одном из массовых мероприятий. Один из участников конфликта, по данным следователей, принес из дома оружие и расстрелял из него «своих обидчиков и свидетелей».
По словам источника агентства «РИА Новости» в правоохранительных органах региона, стрелком оказался электрик, которого позвали помочь по хозяйству.
«По предварительным данным, приглашенный для помощи сосед-электрик не поделил что-то с хозяевами, принес ружье и расстрелял людей», — сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, ранее мужчина уже привлекался к ответственности, только за нарушения правил дорожного движения.
«Убийство совершил ранее не судимый житель Москвы из гладкоствольного карабина на почве бытового конфликта. Во время убийства он находился в состоянии алкогольного опьянения», — сказали там.
Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего, в ближайшее время его допросят и проведут в отношении него следственные действия.
По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина расследование дела поручили Главному следственному управлению СК России. Ведомство уже сформировало бригаду следователей и криминалистов из центрального аппарата СК России, которую уже направило в Тверскую область.