В плененном в Сирии «российском солдате» опознали казака

Один из плененных боевиками ИГ «российских солдат» мог быть казаком, рассказали РБК в казачьих организациях. Ранее боевики обнародовали видео, где двое россиян рассказывают о своем пленении в Дейр-эз-Зоре в Сирии

Фото: Directorate 4 / Telegram

Начальник штаба районной казачьей организации Аксайского юрта Иван Василенков заявил РБК, что в ролике опознал человека, похожего на Романа Заболотнего. «Действительно похож, но мы общались два года назад», — заявил Василенков, изучив видеоролик, который 3 октября опубликовала запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Во вторник, 3 октября «Исламское государство» с помощью опубликовало видеозапись, на котором двое мужчин по-русски называют свои имена и рассказывают, что попали в плен к боевикам в провинции Дейр-эз-Зор. Один из них называет себя Романом Васильевичем Заболотним, уроженцем поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. В ролике звучит и имя второго пленного–Цуркан Григорий Михайлович, уроженец Домодедовского района. 28 сентября на том же агентстве Amaq появилось сообщение о пленении двух российских военнослужащих в Дейр-эз-Зоре, сообщал Reuters.

Также Иван Василенков опознал Романа Заболотнего на фотографии, которую «ВКонтакте» в феврале 2014 года опубликовал пользователь «Роман Заболотний». На этой фотографии видно двух мужчин в форме казаков. На рукаве у Романа Заболотнего (слева) шеврон с надписью «Всевеликое войско Донское», на рукаве у другого (Ивана Василенкова, справа) — «Россия. Казачьи войска».

Также Роман Заболотний является членом Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», рассказал РБК представитель Домодедовского отделения «Боевого братства». Показанный на видео человек, «похож» на него, добавил представитель. ​«Я видел это видео, но не уверен, что это действительно тот человек, которого я знаю под этой фамилией. Я бы не стал утверждать со 100% уверенностью, что это член нашей организации, но, конечно, похож», — сказал он.

По словам представителя Домодедовского отделения «Боевого братства», о возможной поездке Заболотнего он узнал «только сейчас». «Когда мы виделись в мае, то он не сообщал, что собирается ехать в Сирию. Мы же сами никого не посылали», — добавил он.

Скорее всего, мужчины были членами одной из ЧВК [Частная военная компания], заявил в разговоре с РБК полковник запаса Андрей Паюсов. В таком возрасте кадровые офицеры Минобороны в атаки не ходят, отметил военный эксперт. По его словам, офицеры также не должны носить такую бороду, как у одного из записанных на видео. «Ношение бороды разрешается только с особого разрешения вышестоящего командования», — пояснил эксперт.

Захваченные в плен «российские солдаты» — наемники, считает основатель независимой группы расследователей Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Дейр-эз-Зор является сейчас точкой наиболее тяжелых боев на сирийском фронте: такой же точкой была когда-то Пальмира, отметил Левиев в беседе с РБК. «Наш опыт наблюдения за ходом конфликта показывает, что в такие бои первыми в бой идут наемники ЧВК «Вагнера». Мы считаем что это целенаправленная тактика Минобороны России: посылая в наиболее тяжелые бои наемников, мы избегаем серьезных потерь среди личного состава, а поэтому поддерживается имидж успешной операции», — объяснил глава CIT.

Во вторник в публикации Conflict Intelligence Team в ее блоге на издательской площадке Telegraph также утверждалось, что в профиле Романа Заболотнего во «ВКонтакте» присутствует его фотография в форме с шевроном российского войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское», Григорий Цуркан состоит в Домодедовском отделении организации «Боевое Братство».

Жительница Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко рассказала РБК, что видела человека, похожего в ролике на мужчину, назвавшего себя Романом Заболотним, на открытии штаба Алексея Навального в апреле в Ростове-на-Дону. «Этот мужчина был на открытии штаба Навального в Ростове 8 апреля, когда приехал Волков и нас заблокировали в отеле. Его тогда многие запомнили — он самый активный был», — рассказала собеседница.

В Минобороны России данные о пленении российских военнослужащих в Сирии опровергли. «Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства. «Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС РФ в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было», — добавили в Минобороны.