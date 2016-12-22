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Премию ТЭФИ за «Пусть говорят» отдали Малахову «на память»
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Премию ТЭФИ за «Пусть говорят» отдали Малахову «на память»
Общество, 21:49
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Премию ТЭФИ за «Пусть говорят» отдали Малахову «на память»
Телепрограмма «Пусть говорят» получила премию ТЭФИ в номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма». Константин Эрнст попросил передать статуэтку покинувшему канал бывшему ведущему программы Андрею Малахову
Андрей Малахов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Программа «Пусть говорят» получила премию ТЭФИ в номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма», передает «Интерфакс».

«Что касается лучшего развлекательного ток-шоу, то все присутствующие знают, что программы делает масса людей. Тем не менее этот приз, я считаю, должен остаться на память о «Первом канале» Андрею Малахову», — заявил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, который вышел на сцену для получения премии.

В номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма» на премию также претендовали программа «Секрет на миллион», выходящая на НТВ, и программа «ТВ Центра» «Откровенно» с Оксаной Байрак.

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В номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа» победили «Вести недели» на «Россия 1». На премию в этой же номинации претендовали «Воскресное время» на «Первом канале» и «Добров в эфире» на РЕН ТВ.

Победителем в категории «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы» стал Андрей Добров. С ним в этой номинации конкурировали Ирада Зейналова из программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на НТВ, Валерий Фадеев из «Воскресного времени» на «Первом канале» и Сергей Брилев из «Вестей в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1».

При этом в номинации «Информационная программа» победило «Время» на «Первом канале». Также претендовали на статуэтку «Сегодня» (НТВ) и «Вести» («Россия 1»).

Дмитрий Борисов из «Вечерних новостей» на «Первом канале» стал лучшим ведущим информационной программы. В номинации «Интервьюер» одержал победу Владимир Соловьев. Его конкурентами за статуэтку были ведущая передачи «В рабочий полдень» на «России 24» Наиля Аскер-Заде и Юлия Меньшова из «Наедине со всеми» на «Первом канале».

Лучшим общественно-политическим ток-шоу прайм-тайма жюри ТЭФИ признали «60 минут» на канале «Россия 1». Программа обошла в своей номинации «Первую студию» на «Первом канале» и «Красный проект» на «ТВ Центре».

Лучшими ведущими стали Ольга Скабеева и Евгений Попов из «60 минут», а также Роман Бабаян из «Права голоса». В номинации «Лучший репортер/оператор репортажа» победителями стали Александр Рогаткин и Дмитрий Рогалев с телеканала «Россия 1». Они сняли материал под названием «Штурм Мосула».

Лучшим актером телефильма по версии жюри ТЭФИ стал Михаил Ефремов за роль в фильме «Пьяная фирма», который вышел на телеканале ТНТ. Всего в этом году ТЭФИ вручалась в 33 номинациях.

Торжественная церемония вручения премии прошла в Москве в кинотеатре «Россия».

Телевизионную премию ТЭФИ вручают за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она была учреждена 21 декабря 1994 года фондом «Академия российского телевидения». С 2014 года организатором конкурса является некоммерческое партнерство «Комитет индустриальных телевизионных премий». Победители конкурса получают бронзовую статуэтку Орфея.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: премия , ТЭФИ , «Пусть говорят»
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