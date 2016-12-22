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Кадыров увидел травлю «хрупкой девушки» Поклонской за «несгибаемую волю»
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Кадыров увидел травлю «хрупкой девушки» Поклонской за «несгибаемую волю»
Конфликт вокруг «Матильды», 13:13
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Кадыров увидел травлю «хрупкой девушки» Поклонской за «несгибаемую волю»
Глава Чечни приветствует позицию «хрупкой девушки», отстаивающей интересы населения страны. Депутат Наталья Поклонская подверглась травле из-за позиции по «Матильде» со стороны тех, кто не имеет отношения к народу, написал Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что приветствует позицию депутата Госдумы Натальи Поклонской по фильму Алексея Учителя «Матильда». Она как депутат представляет в нижней палате интересы населения России, написал глава Чечни в своем канале в Telegram. Кадыров напомнил, что «петиция против этого фильма собрала 100 тыс. подписей», и добавил, что «хрупкая девушка защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны».

«Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу», — подчеркнул он.

«Дело «Матильды»: как фильм Учителя стал самым скандальным в России
Общество

По словам главы Чечни, предавать свою страну «во имя чьих-то взглядов» преступно, «благодаря таким людям, как Наталья Поклонская, мы сохраняем свое Отечество».

Интернет-петиция «За отмену фильма «Матильда», размещенная на портале change.org, по состоянию на 13:00 3 октября набрала 24,5 тыс. подписей. ​Поклонская, выступая 27 сентября на заседании межфракционной группы депутатов по вопросам защиты христианских ценностей, говорила, что к ней поступило более 100 тыс. обращений граждан с просьбой не допустить показ картины Учителя. В июле депутат говорила, что ей поступило более 40 тыс. обращений. 

Бог с ними: молитвенное стояние противников фильма «Матильда» в Москве Еще 6 фото
Фотогалерея

Адвокат режиссера картины Константин Добрынин направил запрос спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором просит разобраться с количеством выступивших против проката «Матильды» лиц. Добрынин также указал на то, что думский комитет по безопасности и противодействию коррупции зафиксировал за полтора года «немногим более 2 тыс.» обращений граждан.

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Рамзан Кадыров , Наталья Поклонская , «Матильда»
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