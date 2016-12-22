Кадыров увидел травлю «хрупкой девушки» Поклонской за «несгибаемую волю»

Глава Чечни приветствует позицию «хрупкой девушки», отстаивающей интересы населения страны. Депутат Наталья Поклонская подверглась травле из-за позиции по «Матильде» со стороны тех, кто не имеет отношения к народу, написал Кадыров

Рамзан Кадыров (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что приветствует позицию депутата Госдумы Натальи Поклонской по фильму Алексея Учителя «Матильда». Она как депутат представляет в нижней палате интересы населения России, написал глава Чечни в своем канале в Telegram. Кадыров напомнил, что «петиция против этого фильма собрала 100 тыс. подписей», и добавил, что «хрупкая девушка защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны».

«Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу», — подчеркнул он.

По словам главы Чечни, предавать свою страну «во имя чьих-то взглядов» преступно, «благодаря таким людям, как Наталья Поклонская, мы сохраняем свое Отечество».

Интернет-петиция «За отмену фильма «Матильда», размещенная на портале change.org, по состоянию на 13:00 3 октября набрала 24,5 тыс. подписей. ​Поклонская, выступая 27 сентября на заседании межфракционной группы депутатов по вопросам защиты христианских ценностей, говорила, что к ней поступило более 100 тыс. обращений граждан с просьбой не допустить показ картины Учителя. В июле депутат говорила, что ей поступило более 40 тыс. обращений.

Адвокат режиссера картины Константин Добрынин направил запрос спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором просит разобраться с количеством выступивших против проката «Матильды» лиц. Добрынин также указал на то, что думский комитет по безопасности и противодействию коррупции зафиксировал за полтора года «немногим более 2 тыс.» обращений граждан.