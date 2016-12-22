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Метро Москвы первым в мире позволит пассажирам платить за проезд кольцами
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Метро Москвы первым в мире позволит пассажирам платить за проезд кольцами
Общество, 12:48
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Метро Москвы первым в мире позволит пассажирам платить за проезд кольцами
Украшения с функционалом карты «Тройка» поступят в продажу уже в октябре. Расплачиваться ими можно будет и в наземном транспорте
Фото: пресс служба московского метрополитена

В ближайшем будущем все пассажиры московского метро смогут использовать для оплаты проезда специальные гаджеты в виде колец с функционалом карты «Тройка», сообщили РБК в пресс-службе метрополитена.

«Транспортное решение в виде кольца на палец для оплаты проезда было реализовано впервые в мире. С помощью такого кольца, как и обычной карты «Тройка» можно будет оплатить проезд везде, где работает «Тройка»: в метро, в наземном транспорте, на Московском центральном кольце и так далее», — пояснил представитель метрополитена.

Уже в конце октября кольца должны появиться на прилавках сувенирных киосков и магазинов столичного метрополитена.

Представитель метрополитена напомнил, что 10 сентября 2017 года пара колец, позволяющих владельцам оплачивать проезд, была вручена молодоженам, чью свадьбу отпраздновали на дне рождения Московского центрального кольца у станции МЦК «Лужники».

Во вторник, 3 октября, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил также, что в метро установят 94 банкомата с возможностью пополнения карты «Тройка» без комиссии. Такие банкоматы появятся в вестибюлях 65 станций метро с ноября этого года.

Авторы: Евгений Калюков, Сергей Витько.
Теги: метро
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