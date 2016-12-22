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ВЦИОМ нашел больше всего противников прививок среди людей 35–44 лет
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ВЦИОМ нашел больше всего противников прививок среди людей 35–44 лет
Общество, 11:00
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ВЦИОМ нашел больше всего противников прививок среди людей 35–44 лет
Говоря о причинах отказа от прививок, россияне упоминают побочные эффекты, недоверие к врачам и качеству вакцин, а также возможность превращения ребенка в инвалида
Фото: Павел Каравашкин / Интерпресс / ТАСС

Более половины россиян, имеющих несовершеннолетних детей или внуков (54%), уверены, что прививки детям делать «определенно нужно», свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще 29% респондентов полагают, что прививки скорее нужны, чем нет.

Категорически против прививок для детей выступили только 5% участников опроса, столько же заняли более мягкую позицию — «скорее не нужно». Затруднились ответить на вопрос 7% респондентов.

Доля сторонников детских прививок максимальна среди людей в возрасте 25–34 лет (90%), противников — среди респондентов 35–44 лет (18%).

Среди молодежи в возрасте 18–24 лет тех, кто был бы абсолютно уверен в том, что прививки детям не нужны, ВЦИОМ не нашел вовсе. Однако «мягких» противников прививок в этой группе нашлось аж 9% против 4% среди людей в возрасте 25–34 лет. Кроме того, именно в среде молодежи максимально число тех, кто не имеет своего мнения по поводу того, полезны или вредны детям прививки (19%), и, как следствие, минимальна доля сторонников прививок (72%).

Говоря о причинах отказа от прививок, их противники чаще всего приводят такие доводы, как «от них больше вреда, чем пользы» (23%), «дети все равно болеют после прививок» (22%), «много побочных эффектов» (22%) и «иммунитет должен вырабатываться самостоятельно» (18%). Кроме того, упоминаются недоверие к врачам и качеству вакцин, возможность превращения ребенка в инвалида и то, что раньше люди нормально жили и без прививок.

Сторонники прививок также ссылаются на опыт «предков» («все всегда делали, мы тоже», 7%) и говорят о том, что без прививок не берут в школы и детские сады (1%). Однако чаще всего необходимость прививок объясняется желанием защитить детей от заболеваний (29%).

«Сегодня показатели охвата детей в декретируемом возрасте профилактическими прививками превышают 95%, а в ряде случаев (корь, эпидемический паротит) близки к 100%. Как мы видим из опроса, само население декларирует меньшую готовность к вакцинации. Эта дельта между декларациями и реальным охватом вакцинации нивелируется в первую очередь усилиями Минздрава, при финансовой поддержке программ вакцинации со стороны государства», — комментирует результаты опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМа Кирилл Родин.

Наиболее опасной болезнью, прививки от которой нужно делать обязательно, большинство россиян (84%) считает туберкулез, против обязательных прививок от этого недуга выступили 11% участников опроса ВЦИОМа. Более трех четвертей имеющих несовершеннолетних детей россиян (77%) выступает также за прививки от гепатита B (против 10%).

Единственной болезнью, при упоминании которой сторонники прививок не оказались в большинстве, стал грипп. За обязательные прививки детям от гриппа выступили 46% респондентов, против — 49%.

Автор: Евгений Калюков.
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