Вице-президента CBS уволили за оскорбление жертв в Лас-Вегасе

Руководство компании CBS уволило вице-президента за высказывания в адрес погибших в Лас-Вегасе сторонников Республиканской партии

Фото: Mary Altaffer / AP

Как сообщает The Washington Post, вице-президент и старший юридический консультант CBS Хэйли Гефтман-Голд после массового убийства в Лас-Вегасе заявила, что ей не жалко погибших там «республиканских оружейников». В своем Facebook вице-президент также написала, что у нее нет надежды на то, что республиканцы что-либо изменят в своей позиции по свободному ношению оружия, потому что они этого не сделали, «когда убивали детей». Тем самым Гефтман-Голд напомнила о событиях 2012 года, когда в результате стрельбы в начальной школе «Нэнси Хук» погибли 28 детей.

CBS назвала слова Гефтман-Голд абсолютно неприемлемыми. «Эта сотрудница, проработав с нами около года, нарушила наши стандарты. Больше она не работает на CBS», — сказано в заявлении компании. Там также отметили, что соболезнуют всем жертвам убийства в Лас-Вегасе.

Гефтман-Голд позднее извинилась за свое «постыдное» сообщение и сказала, что важна каждая человеческая жизнь, прерванная в результате нападения.

В результате стрельбы, которую устроил в Лас-Вегасе некий Стивен Пэддок, погибли 59 человек, ранения получили более 500. Мотивы стрелка до сих пор не известны, поскольку он успел покончить с собой еще до прибытия спецназа.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещенная в России), утверждавшая, что Пэддок за месяц до нападения принял ислам. Однако в ФБР заявили, что пока не располагают данными, что стрельба в Лас-Вегасе действительно была терактом.

Позднее стало известно, что всего в гостиничном номере, квартире и машине Пэддока нашли около 40 единиц огнестрельного оружия, а также взрывчатку.