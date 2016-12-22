Отец убийцы из Лас-Вегаса оказался «опасным психопатом»

Отец стрелка из Лас-Вегаса, убившего 2 октября 59 человек и ранившего более 500, был в числе самых разыскиваемых преступников США. Он был грабившим банки психопатом со справкой

Фото: Steve Marcus / Las Vegas Sun / Reuters

Как сообщает издание Business Insider, отец открывшего стрельбу по посетителям фестиваля в Лас-Вегасе Стивена Пэддока долгое время находился в розыске. В 1969-1977 годах Бенджамин Хоскинс Пэддок входил в число самых опасных преступников США.

Издание указывает, что Пэддок-старший, которого врачи официально признали психопатом с суицидальными наклонностями, грабил банки и воровал автомобили. После нескольких вооруженных нападений на банки в Аризоне он был отдан под суд и приговорен к 20 годам тюрьмы. Однако в 1969 году Пэддок-старший совершил побег и долгое время находился в розыске.

Фото: FBI / Zuma / Global Look Press

В 1980-е годы он якобы попытался начать новую жизнь, но в итоге был уличен в рэкете. Несколько лет назад Пэддок-старший умер.

Биографию отца полицейские изучают потому, что до сих пор не поняли, зачем его сын открыл беспорядочную стрельбу по посетителям кантри-фестиваля и убил при этом 59 человек. Сам Пэддок-младший после совершения преступления укрылся в номере отеля и покончил с собой. В его гостиничном номере нашли несколько ружей. Позже в его доме нашли 18 единиц стрелкового оружия и взрывчатку.

Ответственность за преступление в Лас-Вегасе взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещенная в России), утверждающая, что Пэддок-младший месяц назад принял ислам. Однако у полиции пока нет четких оснований говорить, что это действительно стало поводом для преступления. В ФБР и вовсе заявили, что стрелок не был террористом.

Расстрел в Лас-Вегасе стал крупнейшим нападением с участием вооруженного человека в современной истории США. До 2 октября самым массовым убийством был расстрел 49 человек к ночном клубе Pulse в Орландо в 2016 году.