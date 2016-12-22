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В Бельгии задержали подозреваемого в причастности к терактам в Париже
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В Бельгии задержали подозреваемого в причастности к терактам в Париже
Общество, 04:14
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В Бельгии задержали подозреваемого в причастности к терактам в Париже
Полиция в Бельгии задержала 30-летнего Ясина Атара, подозревающегося в причастности к организации терактов в Париже в ноябре 2015 года. Они произошли у стадиона Stade de France и в концертном зале «Батаклан»
Цветы у концертного зала «Батаклан». 2016 год (Фото: Zuma / Global Look Press)

В рамках расследования серии терактов в Париже в ноябре 2015 года бельгийская полиция задержала 30-летнего Ясина Атара. Об этом сообщает телеканал RTBF.

По данным телеканала, федеральный прокурор 31 мая поместил Атара под стражу. Его обвиняют в руководстве террористической группировкой.

Телеканал отмечает, что Ясин Атар является младшим братом Усамы Атара, который считается координатором терактов в Париже и Брюсселе. Ранее Ясин не фигурировал в расследовании. Однако, по данным телеканала, его причастность удалось установить после исследования его сотовой активности. В ходе проверки выяснилось, что Ясин Атар находился недалеко от места теракта.

Теракты в Париже произошли в ночь с 13 на 14 ноября 2015 года с небольшим временным интервалом в шести разных местах города. Террористы устроили несколько взрывов, в том числе у стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Там трое джихадистов взорвали пояса смертников. Другая группа террористов захватила заложников в концертном зале «Батаклан», где проходил концерт группы Eagles of Death Metal. Всего в результате атак погибли 130 человек. Ответственность за случившееся тогда взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

Серия терактов в Париже. Фоторепортаж Еще 14 фото
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Предполагаемый организатор терактов Салам Абдеслам был задержан в марте 2016 года в брюссельском районе Моленбек. Вместе с ним были задержаны еще несколько человек. Абдесламу предъявили обвинение в терроризме. Аналогичные обвинения были предъявлены Мониру Ахмеду Алаажу. Еще один задержанный -, Абид Аберкан — был обвинен в участии в террористической организации и пособничестве преступникам.

Автор: Дарья Прунцева
Теги: Бельгия , Париж , Теракт
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