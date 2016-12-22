МЧС объяснило присланную жителям Подмосковья SMS о морозе сбоем в системе

SMS-сообщение, которое получили жители Московской области в пятницу, 2 июня, о 20-градусных морозах на ближайшие выходные, было вызвано техническим сбоем при передаче информации операторам связи, рассказали в МЧС

Последствия урагана в Москве (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Жители Московской области в пятницу, 2 июня, получили рассылку от МЧС о приближающихся 20-градусных морозах на ближайшие выходные. Как рассказали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе регионального управления спасательного ведомства, полученное гражданами SMS-сообщение содержит в себе неверную информацию.

По словам представителя МЧС, ошибка была вызвана техническим сбоем, который возник при передаче операторами связи сообщения о непогоде. По прогнозу синоптиков, температура воздуха должна была опуститься до -2 градусов по Цельсию.

«Из-за технического сбоя, возникшего при передаче операторами сотовой связи сообщения о неблагоприятных метеорологических условиях, жители Московской области получили SMS с предупреждением о возможных заморозках 3-4 июня до минус 20 градусов, вместо минус 2» — рассказали в ведомстве.

​В пресс-службе добавили, что МЧС готовится к повторной рассылке, которая уточнит информацию для жителей Московской области о погоде на выходные.​

Вечером в пятницу, 2 июня, пользователи социальных сетей начали выкладывать в открытый доступ скриншоты разосланных МЧС сообщений о прогнозируемых на ближайшие выходные заморозках до -20 градусов по Цельсию.

Официальный аккаунт МЧС России в Twitter ответил одному из адресатов такой рассылки и принес извинения за ошибку.

29 мая на Москву и Подмосковье обрушился сильный ураган с ливнем и шквалистым ветром, порывы которого достигали 25 м/с. Жертвами стихии стали 16 человек, более 170 пострадали. В результате непогоды были разрушены некоторые постройки, повалены деревья и рекламные щиты, а также повреждены автомобили.

МЧС в комментарии РБК рассказало, что отправили запрос сотовым операторам на рассылку сообщения о резком ухудшении погоды, «как только получили сводку от синоптиков», однако ряд СМИ, в том числе русская служба Би-би-си и издание Meduza указывали, что жители московского региона не получили сообщения о приближающейся стихии.

В Кремле отказались комментировать работу МЧС во время урагана, а также жалобы населения по поводу отсутствия соответствующего оповещения. В Роскомнадзоре обвинения МЧС в некачественной работе назвали «огульными».