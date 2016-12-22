Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 58 человек

Число жертв в результате стрельбы на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе выросло до 58 человек. Об этом заявил шерифа полиции города Джозеф Ломбардо, сообщает Reuters.
Он также уточнил число пострадавших: медицинская помощь потребовалась 515 пострадавшим.
В ночь на понедельник, 2 октября, 64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе. Он стрелял из своего номера в гостинице Mandalay Bay. В полиции заявили, что он покончил с собой незадолго до того, как в номер ворвались бойцы спецназа. При нем было обнаружено 10 единиц огнестрельного оружия.
Ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». В заявлении ИГ говорится, что Пэддок принял ислам много месяцев назад.
Сотрудники ФБР заявили, что стрельба в Лас-Вегасе не связана с терроризмом.