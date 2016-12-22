МВД нашло растрату при производстве российского самолета-разведчика

Полицейские возбудили уголовное дело о растрате денег концерна «Туполев» в отношении руководителей конструкторского бюро «Якорь-2». Бюро не вернуло концерну агрегаты для самолета разведки ТУ-214ОН и полученные на них 18 млн руб.

Уголовное дело по факту растраты денежных средств было возбуждено в пятницу, 29 сентября, в следственном управлении УВД по Восточному административному округу ГУ МВД по Москве, рассказал РБК источник в столичной полиции и подтвердил собеседник, близкий к концерну «Туполев».

Следователи подозревают неизвестных лиц из руководства компании-подрядчика ОАО АКБ «Якорь-2» в присвоении 18 млн руб., выделенных на разработку и производство агрегатов для самолета Ту-214ОН. Самолет Ту-214ОН был запущен в производство в 2014 году, говорится на сайте концерна «Туполев». Это самолет комплексной разведки, который был создан специалистами «Туполева» на базе пассажирской версии самолета Ту-214.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 160 УК России (присвоение или растрата). Подрядчики, как предполагает следствие, по договору с концерном «Туполев» не предоставили агрегаты для ТУ-214ОН и не вернули деньги, которые получили за их производство.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями выяснили, что в 2006 году неизвестные из числа руководителей ОАО АКБ «Якорь-2» заключили договор о конструкторских разработках дополнительных систем для самолета Ту-214-ОН, рассказал источник в ГУ МВД по Москве. «У конструкторского бюро есть лицензия и патент на изготовление продукции военного назначения. Это стало основанием для начала сотрудничества с компанией», — отметил источник РБК.

В 2010 году, пояснил источник в ГУ МВД по Москве, концерн «Туполев» принял от конструкторского бюро «Якорь-2» восемь комплектов системы генерирования электроэнергии для Ту-214-ОН, которые разрабатывались по заказу концерна. «Эти комплекты, согласно условиям договора, были переданы на ответственное хранение в ОАО «АКБ «Якорь-2», а деньги в рамках договора переведены на счета конструкторского бюро», — отметил источник в полиции. Когда агрегаты понадобились, их на складах конструкторского бюро не оказалось, а переведенные ранее 18 млн. руб. на их производство «Якорь-2» концерну не вернул.

РБК ожидает ответа запрос о деталях расследованиях уголовного дела от ГУ МВД по Москве и от концерна «Туполев», по телефону, указанному в регистрационных данных «Якорь-2», на момент публикации не брали трубку.