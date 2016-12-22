Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло в десять раз

Полиция Лас-Вегаса сообщила о гибели более двадцати человек и ранениях не менее ста человек на фестивале кантри-музыки

Пострадавшая на месте происшествия (Фото: John Locher / AP)

При обстреле посетителей фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе погибли более 20 человек, как минимум 100 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на шерифа городской полиции.

Ранее сообщалось, что при нападении погибло двое человек и около 20 было ранено. Среди погибших, согласно новым данным, оказались два офицера полиции, находившиеся в момент атаки не при исполнении служебных обязанностей. Еще два полицейских, находившихся на дежурстве, получили ранения, состояние одного из них оценивается как критическое.

Шериф Джозеф Ломбардо заявил журналистам, что имя нападавшего, который вел стрельбу с 32-го этажа отеля Mandalay Bay и был найден там мертвым, установлено, однако оно пока не разглашается. По предварительным данным, нападавший не был связан ни с одной экстремистской группировкой.

По словам шерифа, преступник был местным жителем, а в гостинице остановился вместе с женщиной азиатской внешности по имени Мэрилу Дэнли, которую полиция в настоящее время разыскивает. Позднее полиция опубликовала фотографию разыскиваемой.

В розыск также объявлены два автомобиля с невадскими номерами (Chrysler Pacifica и Hyundai Tucson), на которых могла скрыться подозреваемая.

Мэрилу Дэнли (Фото: @LVMPD / Twitter)

Житель Лас-Вегаса Вадим Александров сообщил РБК о перекрытии дорог в городе. «Дороги перекрыты. Довольно часто перекрывают дороги, если что-то случается или во время праздников или марафонов», — пояснил Александров.

Шериф Ломбардо призвал местных жителей помочь полиции с розыском автомобилей и пропавшей женщины, а также делиться любыми видеозаписями со смартфонов, которые могут помочь в установлении обстоятельств случившегося.

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