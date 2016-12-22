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ФСБ раскрыла похищавшую земли Минобороны ОПГ с участием чиновников
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ФСБ раскрыла похищавшую земли Минобороны ОПГ с участием чиновников
Общество, 17:27
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ФСБ раскрыла похищавшую земли Минобороны ОПГ с участием чиновников
Экс-совладелец подмосковного хоккейного клуба «Витязь» Олег Стрекалов объявлен в федеральный розыск по делу об организации преступного сообщества и хищении федеральных земель, в том числе Минобороны, в Чеховском районе Подмосковья

Дело о хищении земель

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении предпринимателя из подмосковного Чехова Олега Стрекалова по ст. 210 УК России (организация преступного сообщества), а также по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом РБК сообщил источник в Следственном комитете России и подтвердил источник в отделе полиции Чеховского района.​

Стрекалов проходит по делу в отношении другого предпринимателя из Чехова Николая Павлинова, который был арестован 15 августа Бабушкинским судом Москвы за хищение федеральной собственности на 11 млрд руб, уточнил источник РБК в СКР. «Павлинова подозревают в организации преступного сообщества, участником которого являлся Олег Стрекалов», — подчеркнул собеседник РБК.

Телеканал «Россия-24» в репортаже об аресте Николая Павлинова называет его криминальным авторитетом по кличке «Павлин». По данным телеканала, он о существлял финансовую поддержку ХК «Витязь» и известных российских боксеров Дениса Лебедева и Александра Поветкина. Оба спортсмена пришли поддержать Павлинова в Бабушкинский суд.

Расследованием уголовных дел занимаются сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ и Главное следственное управление (ГСУ) СК России. Под федеральной собственностью на 11 млрд руб подразумеваются земельные участники в Чеховском районе Подмосковья, рассказал источник РБК.

Чеховская схема

Подозреваемые в мошенничестве обращались в чеховский отдел филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области с заявлением о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о земельном участке, и прилагали к нему поддельное постановление старого образца, говорит источник в СК. После того, как участок ставили на кадастровый учет, фигуранты уголовных дел обращались с заявлением в Чеховский отдел управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Московской области о регистрации права собственности. «Получив документы на собственность, злоумышленники перепродавали участок подставным лицам, — добавил источник РБК. — Таким образом, они формировали положительную историю участка, и после этого выводили его на рынок недвижимости. Такие операции участники сообщества проводили с неразграниченными землями, являющимися федеральной собственностью: земли Минобороны, лесного хозяйства, Росавтодора.

По делам об организации преступного сообщества и хищении земель помимо Павлинова и Стрекалова также проходят заместитель начальника ИФНС России по городу Чехову Юлия Иванова, предприниматель Данис Низаметдинов, командир воинской части в городе «Чехов-3» Андрей Василенко и риелтор Игорь Родченков.

По информации источника в СКР, часть земель имела статус особо охраняемых территорий. Для изготовления поддельных документов подозреваемые использовали фальшивую печать администрации города Чехова. По такой схеме незаконно реализовывали земли в деревнях Талеж, Волосово, Якшино, Чепелево и Венюково, говорит источник.

В уголовных делах об организации преступного сообщества и хищении земель несколько десятков эпизодов, сообщил РБК другой источник, знакомый с материалами расследования. Следователи изучают документы о собственности на загородный дом Николая Павлинова — дом в прошлом был частью базы отдыха «Лопасня», но потом продан. Большую часть объектов недвижимости, как рассказал источник в СКР, Павлинов оформлял на своего сына Александра и на доверенное лицо Игоря Крыловского. Стрекалов же, как считает следствие, участвовал в разработке схем, связанных с хищением земель Чеховского района.

Дом главы Чеховского района

Следственные органы проверяют чиновников администрации подмосковного Чехова, сотрудников чеховского отделения полиции, местного кадастра и росреестра, а также сотрудников нескольких компаний, работающих на рынке недвижимости, уточнил собеседник в отделе полиции Чеховского района. «Из кадастровой палаты Чехова изъяли документы о собственности на земельный участок в деревне Талеж, принадлежащий главе Чеховского района Сергею Юдину. Пакет документов изучают на предмет законности сделки», — добавил собеседник.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2012 года Стрекалов является совладельцем некоммерческого партнерства «Профессиональный хоккейный клуб «Витязь» (Чехов). Это юридическое лицо находится в стадии ликвидации с апреля 2017 года. Также, по данным СПАРК-Интерфакс, совладельцами партнерства являются Михаил Денисов, сын Николая Павлинова Александр Павлинов, и Игорь Косенков.

Николай Павлинов и Олег Стрекалов с 2012 года не имеют отношения к хоккейному клубу «Витязь», сообщил РБК руководитель пресс-службы хоккейного клуба «Витязь» Геннадий Набатов.

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: СК , Подмосковье , ОПГ , хищения , «Мошенничество» , земельные участки , Чеховский район ...
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